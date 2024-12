Il Robot Selvaggio è ora disponibile in digitale, ecco una clip in esclusiva

News Streaming

Già nominato a 4 Golden Globe e per molti uno dei candidati più gettonati al premio Oscar, Il Robot Selvaggio della DreamWorks Animation è ora disponibile in acquisto in versione digitale e dal 19 dicembre anche a noleggio. Per l'occasione vi mostriamo una clip esclusiva in italiano

Il Robot Selvaggio, solida e apprezzata ultima fatica della DreamWorks Animation, è disponibile in acquisto digitale dal 12 dicembre sulle principali piattaforme: Prime Video, Google Play, Apple Tv, Rakuten Tv e Microsoft, mentre si allargherà al noleggio a partire dal 19, comprendendo anche Sky Primafila e Mediaset Infinity. In occasione dell'uscita per Universal Pictures Home Entertainment, possiamo mostrarvi in esclusiva una clip in italiano del lungometraggio animato, candidato a 4 Golden Globe 2025 e per molti già in odore di Oscar.



Il Robot Selvaggio: Una Clip Esclusiva per l'uscita della versione digitale del Film - HD

Il Robot Selvaggio, un altro grande cartoon firmato Chris Sanders