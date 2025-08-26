I film in streaming non si comprano davvero: class action contro Amazon

News Streaming

Alla corte federale di Washington è stata presentata una class action contro Amazon, accusata di spacciare come "acquisto" di un film la semplice vendita di una licenza di visione, che può anche essere revocata. Nell'era del digitale, la questione va oltre Amazon.

Una class action depositata alla Corte Federale di Washington è solo la punta dell'iceberg di un discorso che va avanti da quando esiste il concetto di "digital delivery", cioè di acquisti in formato puramente digitale, senza supporto fisico. Ad ogni modo, l'obiettivo di questa specifica class action è Amazon, accusata di spacciare come "vendita" di un contenuto quella che di fatto è solo una cessione provvisoria di una licenza per guardarlo, licenza in teoria revocabile in qualsiasi momento. Quest'azione è stata decisa sull'onda dell'analogo movimento "Stop Killing Games" per i videogiochi. Con la morte dei supporti fisici non si "possiede" sul serio più nulla, in materia di contenuti audiovisivi. Leggi anche Nostalgia anni '80 e VHS: così un erede di Renoir sfida l'era digitale

Amazon oggetto di class-action: non si vendono film, ma licenze

Prima ancora di cambiare il mondo dei contenuti audiovisivi così com'è oggi, la class action intentata contro Amazon vorrebbe per lo meno cambiare la terminologia, evitando pubblicità ingannevole, nonché tutte le strategie di comunicazione che minimizzano la realtà. Stando all'azione legale, sulla piattaforma Prime Video si indica un "acquisto" ("Buy"), ma c'è una piccola nota al margine in cui si specifica che si riceve "la licenza per il video, accettando i nostri termini". In poche parole, paghi il diritto a guardare un film o una serie, ma non la possiedi sul serio, come invece l'uso del termine "comprare" sottointende nella maggior parte delle altre circostanze della nostra vita da consumatori. Non è una differenza da poco conto, perché dopo l'acquisto non abbiamo alcun reale controllo sul film o sulla serie acquistati: alla decorrenza degli accordi di Amazon con i distributori dell'opera relativa, potremmo non avere più accesso al contenuto. La California ha già introdotto di recente una legge che vieta l'uso del termine "acquisto", quando chi paga non riceve in cambio un possesso senza restrizioni del prodotto "comprato".

Questo dibattito è da sempre stato molto acceso nell'ambito dei videogiochi, con l'apice proprio il mese scorso della petizione "Stop Killing Games" inviata all'Unione Europea: in quel caso si partiva dalla chiusura improvvisa di giochi online multiplayer, regolarmente acquistati dall'utenza, che non può più giocarci quando l'editore di turno decide che mantenere i server aperti non è più remunerativo. Si chiedeva in quei casi di rendere comunque il gioco gestibile dalla comunità stessa, per non farlo morire. La questione poi si allarga ai vari tipi di DRM ("Digital Rights Management"), in parole povere tutte le protezioni per evitare la pirateria e la condivisione libera dei contenuti venduti in forma esclusivamente digitale.

C'è chi sostiene un ritorno al supporto fisico per evitare il problema alla radice, ma almeno nei videogiochi - per le aziende più coraggiose e di certo non per tutti i titoli - si è trovata la strada della distribuzione digitale senza DRM (si scarica liberamente, senza protezioni antipirateria, potendo anche spostare e salvare il file dove si vuole). Rischioso sulla carta, perché la condivisione illegale diventa facilissima, ma chi lo sostiene minimizza i danni con una tesi: la pirateria scatta a prescindere nel giro di poche ore, alla fine il DRM crea disagi più all'utenza regolare che ai pirati.