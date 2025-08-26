TGCom24
Home | Streaming | News | I film in streaming non si comprano davvero: class action contro Amazon
News Streaming

I film in streaming non si comprano davvero: class action contro Amazon

Domenico Misciagna

Alla corte federale di Washington è stata presentata una class action contro Amazon, accusata di spacciare come "acquisto" di un film la semplice vendita di una licenza di visione, che può anche essere revocata. Nell'era del digitale, la questione va oltre Amazon.

I film in streaming non si comprano davvero: class action contro Amazon

Una class action depositata alla Corte Federale di Washington è solo la punta dell'iceberg di un discorso che va avanti da quando esiste il concetto di "digital delivery", cioè di acquisti in formato puramente digitale, senza supporto fisico. Ad ogni modo, l'obiettivo di questa specifica class action è Amazon, accusata di spacciare come "vendita" di un contenuto quella che di fatto è solo una cessione provvisoria di una licenza per guardarlo, licenza in teoria revocabile in qualsiasi momento. Quest'azione è stata decisa sull'onda dell'analogo movimento "Stop Killing Games" per i videogiochi. Con la morte dei supporti fisici non si "possiede" sul serio più nulla, in materia di contenuti audiovisivi. Leggi anche Nostalgia anni '80 e VHS: così un erede di Renoir sfida l'era digitale

Amazon oggetto di class-action: non si vendono film, ma licenze

Prima ancora di cambiare il mondo dei contenuti audiovisivi così com'è oggi, la class action intentata contro Amazon vorrebbe per lo meno cambiare la terminologia, evitando pubblicità ingannevole, nonché tutte le strategie di comunicazione che minimizzano la realtà. Stando all'azione legale, sulla piattaforma Prime Video si indica un "acquisto" ("Buy"), ma c'è una piccola nota al margine in cui si specifica che si riceve "la licenza per il video, accettando i nostri termini". In poche parole, paghi il diritto a guardare un film o una serie, ma non la possiedi sul serio, come invece l'uso del termine "comprare" sottointende nella maggior parte delle altre circostanze della nostra vita da consumatori. Non è una differenza da poco conto, perché dopo l'acquisto non abbiamo alcun reale controllo sul film o sulla serie acquistati: alla decorrenza degli accordi di Amazon con i distributori dell'opera relativa, potremmo non avere più accesso al contenuto. La California ha già introdotto di recente una legge che vieta l'uso del termine "acquisto", quando chi paga non riceve in cambio un possesso senza restrizioni del prodotto "comprato".
Questo dibattito è da sempre stato molto acceso nell'ambito dei videogiochi, con l'apice proprio il mese scorso della petizione "Stop Killing Games" inviata all'Unione Europea: in quel caso si partiva dalla chiusura improvvisa di giochi online multiplayer, regolarmente acquistati dall'utenza, che non può più giocarci quando l'editore di turno decide che mantenere i server aperti non è più remunerativo. Si chiedeva in quei casi di rendere comunque il gioco gestibile dalla comunità stessa, per non farlo morire. La questione poi si allarga ai vari tipi di DRM ("Digital Rights Management"), in parole povere tutte le protezioni per evitare la pirateria e la condivisione libera dei contenuti venduti in forma esclusivamente digitale.
C'è chi sostiene un ritorno al supporto fisico per evitare il problema alla radice, ma almeno nei videogiochi - per le aziende più coraggiose e di certo non per tutti i titoli - si è trovata la strada della distribuzione digitale senza DRM (si scarica liberamente, senza protezioni antipirateria, potendo anche spostare e salvare il file dove si vuole). Rischioso sulla carta, perché la condivisione illegale diventa facilissima, ma chi lo sostiene minimizza i danni con una tesi: la pirateria scatta a prescindere nel giro di poche ore, alla fine il DRM crea disagi più all'utenza regolare che ai pirati.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
KPop Demon Hunters, la versione karaoke "Canta con noi" è su Netflix, dopo il boom d'incassi negli USA
news Streaming KPop Demon Hunters, la versione karaoke "Canta con noi" è su Netflix, dopo il boom d'incassi negli USA
Gli Incredibili, i primi due capitoli sono tra i film più visti su Disney+
news Streaming Gli Incredibili, i primi due capitoli sono tra i film più visti su Disney+
Eenie Meanie, Samara Weaving è un genio della fuga su Disney+
news Streaming Eenie Meanie, Samara Weaving è un genio della fuga su Disney+
YouTube si candida per trasmettere gli Oscar? C'è tempo per conferme e smentite
news Streaming YouTube si candida per trasmettere gli Oscar? C'è tempo per conferme e smentite
Jurassic World - La Rinascita in anteprima digitale: ecco a voi un esclusivo dietro le quinte di una delle scene del film
news Streaming Jurassic World - La Rinascita in anteprima digitale: ecco a voi un esclusivo dietro le quinte di una delle scene del film
Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR
news Streaming Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR
Dragon Trainer, il remake in digitale dal 12 agosto in vendita e dal 28 a noleggio
news Streaming Dragon Trainer, il remake in digitale dal 12 agosto in vendita e dal 28 a noleggio
KPop: Demon Hunters, Netflix sfrutterà il successo: arrivano seguiti, serie, remake dal vero e un musical teatrale?
news Streaming KPop: Demon Hunters, Netflix sfrutterà il successo: arrivano seguiti, serie, remake dal vero e un musical teatrale?
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Sessomatto
L'Uomo perfetto
Kill Bill: volume 1
Confusi e Felici
Moonrise Kingdom - una fuga d'amore
John Wick 4
Ron - Un Amico Fuori Programma
Gli uomini della terra selvaggia
La Vacanza
L'uomo dai 7 capestri
Non mi scaricare
Pitch Black
Film stasera in TV