Nostalgia anni '80 e VHS: così un erede di Renoir sfida l'era digitale

Domenico Misciagna

In quel di Burbank in California un sognatore di nome Matthew Renoir, bisnipote di QUEL Jean Renoir, ha deciso romanticamente di aprire un videonoleggio vecchio stile. Ci sono VHS, DVD... e anche Blu-ray. Noleggio rigorosamente fisico, con tessera. E il nome Be Kind Video cita un famoso film...

Nostalgia anni '80 e VHS: così un erede di Renoir sfida l'era digitale

Se non siete proprio della Generazione Z, dovreste ricordare il videonoleggio: non solo quello della grande catena fu-Blockbuster, ma anche quello gestito da singole realtà di quartiere, con tessere personalizzate, videocassette VHS e più tardi DVD che si andavano a scegliere di persona e si riconsegnavano in sede scaduto il tempo. Il tutto magari mentre si chiacchierava di cinema col proprietario e ci si faceva ispirare da quello che si vedeva sugli scaffali. Tutto passato nell'era dello streaming? Sì. Però Matthew Renoir, bisnipote del regista Jean e bis-bisnipote del pittore Pierre-Auguste, rema controcorrente e ha aperto a Burbank il videonoleggio Be Kind Video!

Be Kind Video, un videonoleggio fisico per VHS e DVD nell'era del digitale

Ricordate Be Kind Rewind di Michel Gondry, dove Jack Black e Mos Def rigiravano disperatamente e artigianalmente film in VHS, per assicurare il noleggio anche delle videocassette che non avevano? Ha pensato di omaggiare quel curioso film Matthew Renoir, anni 41, bisnipote del regista Jean Renoir e quindi bis-bisnipote del pittore Pierre-Auguste Renoir: originario della piccola Stevinson in California, Matthew ha respirato l'aria artistica in famiglia, anche se per vedere un quadro del bis-bisnonno deve entrare in un museo (la famiglia ha dovuto a malincuore liberarsi di molte tele, per le costosissime tasse di successione, come ha raccontato a Hollywood Reporter). Matthew ha studiato cinema e ha lavorato in ruoli marginali nel settore, quando si è trasferito a San Francisco e poi a Los Angeles, finché tre anni fa non ha deciso di coronare un suo sogno... apparentemente fuori tempo massimo: aprire un videonoleggio, il suo Be Kind Video. 12.000 titoli in VHS, DVD e anche Blu-ray, essenzialmente a noleggio, ma diversi in vendita: 160mq con pareti in legno, televisore CRT, memorabilia anni Ottanta, scaffali, sezione nuove uscite (quattro dollari il noleggio) e materiale antico, con tanto di penale di 1.25 dollari per ogni giorno di ritardo alla riconsegna. Sì, come ai vecchi tempi, letteralmente. Ma al di là dell'operazione hipster, c'è una missione? Ricreare un senso di comunità fisica intorno al cinema, anche ospitando incontri con personaggi noti, tipo il mitico direttore della fotografia Dean Cundey. Matthew spiega come vede le cose (con parole più condivisibili di quanto forse siamo disposti ad ammettere):

Lo streaming ti dà opzioni ma non una scelta. Mi rendo conto che la mia è una distinzione un po' stramba. Netflix avrà 3800 titoli, sembrano un sacco, finché non realizzi che non c'è nulla di antecedente alla Stangata, che è del 1973. Alcune cose di David Lynch non ci sono in digitale. Ma nemmeno Spice Girls - Il Film è in streaming, da nessuna parte!
Leggi anche Kim's Video: il trailer del documentario che parla di una videoteca di New York, di migliaia di VHS e di... Vittorio Sgarbi
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
