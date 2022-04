Got Game: arriva PlayerZ, la prima produzione originale del canale italiano dedicato ai gamer.

News Streaming

Da domenica 10 aprile, Got Game, il primo canale italiano dedicato ai gamer, arricchisce la sua programmazione con PlayerZ, produzione originale con protagonisti due giovani amici e il loro sogno di diventare degli streamer di successo

Got Game, il primo canale italiano dedicato ai gamer, già disponibile su Rakuten TV (canale 174), Samsung TV Plus (canale 4128) e lke TV LG (canale 293), da domenica 10 aprile arriva anche su Pluto Tv (il servizio digitale FAST completamente gratuito di Paramount) e inaugura anche la sua prima produzione originale con la serie PlayerZ, sketch comedy in 10 episodi sul mondo del gaming che vede protagonisti due amici vicini di casa di 17 e 21 anni, appassionati di videogame, che sognano di aprire un canale Twitch e diventare streamers professionisti.

PlayerZ, la trama della serie e il promo video

La serie, scritta e diretta da Matteo Branciamore e Giorgio Croce Nanni, è la prima produzione originale di Got Game e racconta la storia di Marco (17 anni) e Ludovico (21 anni), due vicini di casa. Non potrebbero essere più diversi eppure trovano terreno comune nei videogame, la loro vera passione. Decidono quindi di allestire una gaming room nella mansarda dei genitori di Marco, con l’obiettivo di aprire un canale Twitch e diventare streamers professionisti. Il debutto social viene continuamente posticipato, in attesa del giorno perfetto, che però sembra non arrivare mai... Tutte le vicende presentate si svolgono mentre i nostri giocano ai videogiochi. Il gaming e il fulcro attorno al quale ruotano le loro vite. I nostri protagonisti mentre giocano parlano, mangiano, ‘studiano’, interagiscono con altre persone, riflettono sui macro temi della vita (a modo loro), si insultano, litigano, si confidano. Tutto parte dal gioco, e tutto torna sempre lì, al gioco.





La dichiarazione di Luca Rochira (VP Production & Promotion Got Game)

PlayerZ è la prima produzione originale di Got Game.

Teniamo tanto a questo progetto perché restituisce in pieno il senso della nostra operazione e cioè lanciare il primo canale televisivo italiano dedicato ai gamer.

Siamo molto contenti del risultato e crediamo che questa sketch comedy possa piacere non solo ai gamer più accaniti ma anche ad un pubblico più vasto e generalista.

Il format è pensato per intrattenere e, allo stesso tempo, per offrire spazi di visibilità a eventuali partner commerciali con cui prevediamo di realizzare le nuove stagioni della serie.

Ci tengo a ringraziare i due autori/registi (Matteo Branciamore & Giorgio Croce Nanni), gli attori e tutto il cast tecnico per l’entusiasmo, la professionalità e la creatività con cui hanno sviluppato e realizzato il programma.

PleyerZ è solo il primo di una lunga serie di produzioni originali che abbiamo in cantiere per Got Game, che riguarderanno il mondo del gaming (NdA: ma anche i mondi affini degli e-sport, del cosplay, della musica e delle anime…) e che spazieranno dal reality al quiz show, dalla sit com al documentario e al magazine.

Cos'è Got Game?