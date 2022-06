News Streaming

Geeked Week 2022 di Netflix: come seguirla in diretta, le date, gli orari e il programma completo

E' in arrivo la Geeked Week 2022: l'appuntamento annuale per i fan dei film, delle serie e dei giochi Netflix. Ecco come e quando assistere in diretta streaming all'evento e tutte le anticipazioni sulle novità in arrivo.