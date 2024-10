FCN lancia due canali inediti di Soap Opera su RakutenTV

News Streaming

Fast Channels Network (FCN), il primo player italiano dedicato al mondo dei FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), lancia due nuovi canali: SOAP LATINO e SOAP TURCO. Il palinsesto dei canali prevede telenovelas latinoamericane e serie tv turche. Passioni, amori, intrighi e colpi di scena mozzafiato sono gli ingredienti principali di ogni episodio. SOAP TURCO sarà disponibile dal 22 ottobre su Rakuten TV. SOAP LATINO esordirà a novembre.

Con oltre 400 ore di famose telenovelas latinoamericane, SOAP LATINO è pensato per gli appassionati di storie emozionanti e drammatiche e porterà sugli schermi titoli di successo come “Zingara” e “I due volti dell’amore”.

Con “Sweet Revenge” e “Love of my Life”, SOAP TURCO propone più di 200 ore delle serie turche più amate e seguite nel prime time italiano. Questi show sono rivolti principalmente ad un pubblico femminile, affascinato dallo stile narrativo unico delle soap turche

Maria Laura Mozzetti, Head of Distribution di Fast Channels Network, ha commentato: “Il lancio di SOAP LATINO e SOAP TURCO rappresenta un traguardo importante per FCN. Siamo entusiasti di portare queste serie acclamate a livello internazionale agli spettatori italiani, offrendo contenuti diversificati e di alta qualità che arricchiscono le opzioni di intrattenimento per chi ama storie coinvolgenti ed emotivamente cariche.”

Milanez Marcos, Chief Content Officer di Rakuten TV, ha affermato: “La missione di Rakuten TV è portare contenuti premium e culturalmente diversificati a un pubblico globale. Con l'aggiunta di SOAP LATINO e SOAP TURCO, non solo offriamo due canali ricchi di storie avvincenti, ma arricchiamo anche l'esperienza di visione con prospettive uniche provenienti da diverse culture.”

FAST CHANNELS NETWORK è il primo operatore italiano specializzato in Fast, fondato da un team di Senior Executives con un Network di Partner, leader nell’industria Media & Entertainment.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale: fastchannelsnetwork.com