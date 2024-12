Fast Channels Network è da oggi su Samsung TV Plus, con le serie complete di Zingara e di Sweet Revenge

News Streaming

Le Serie complete di Zingara e di Sweet Revenge sono disponibili da oggi, 11 dicembre, su Samsung TV Plus grazie al debutto sulla piattaforma dei canali di FCN. il servizio TV in streaming gratuito e supportato dalla pubblicità.

Fast Channels Network (FCN) è lieta di annunciare il debutto, a partire dall'11 dicembre 2024, dei propri canali in Italia su Samsung TV Plus, il servizio TV in streaming gratuito e supportato dalla pubblicità (FAST). Tali canali offrono il meglio delle soap opera turche e latinoamericane, con tanto di storie avvincenti, personaggi indimenticabili ed emozioni uniche, fruibili gratuitamente su Samsung TV Plus.

Un nuovo capitolo per le telenovelas.

Zingara porta sullo schermo italiano la passione e il fascino delle telenovelas, mentre Sweet Revenge offre le "dizi" turche, celebri in tutto il mondo per i loro drammi avvincenti. Entrambi i canali sono interamente doppiati in italiano per garantire il massimo coinvolgimento del pubblico. "Questa partnership con Samsung TV Plus rappresenta un traguardo significativo per FCN, continuando ad ampliare la nostra offerta in Italia e in tutta Europa” ha dichiarato Maria Laura Mozzetti, Head of Distribution di FCN. "Zingara e Sweet Revenge non sono solo intrattenimento: sono veri e propri viaggi culturali. Siamo entusiasti di portare queste storie al pubblico italiano grazie alla straordinaria piattaforma di Samsung TV Plus." Cristina Sala, Italy Lead di Samsung TV Plus, ha aggiunto: "Su Samsung TV Plus siamo impegnati a fornire contenuti diversificati e di alta qualità che possano incontrare i gusti dei nostri spettatori. L'aggiunta dei canali Zingara e Sweet Revenge arricchisce il nostro portfolio e offre un’opportunità unica per il pubblico italiano di immergersi nei vibranti mondi narrativi della Turchia e dell’America Latina. Siamo orgogliosi di collaborare con FCN per offrire questa eccezionale esperienza di intrattenimento."

Chi è Fast Channels Network (FCN)

Fast Channels Network (FCN) è un'azienda italiana specializzata nel settore dei FAST (Free Ad-Supported Streaming Television). FCN si concentra sulla creazione e gestione di canali streaming lineari di alta qualità, arricchendo il panorama dell’intrattenimento con contenuti on-demand e funzionalità interattive. Fondata da un team di esperti nel settore dei media e dell'intrattenimento, FCN è un partner affidabile per proprietari di contenuti, editori e broadcaster che vogliono sfruttare appieno le potenzialità del modello FAST.

Informazioni su Samsung TV Plus:

Con Samsung TV Plus, goditi la TV gratis, senza abbonamento, né registrazione, dispositivi aggiuntivi illimitati e nessuna richiesta di carta di credito. Lo trovi pre-installato su tutte le Smart TV Samsung 2016-2024 e disponibile per il download su Google Play e Galaxy Store per smartphone e tablet Samsung. Samsung TV Plus offre più di 1500 canali gratuiti In Europa ed un numero sempre crescente di canali tra cui notizie, sport, intrattenimento e una libreria di video on demand con le tue serie e film preferiti. Il servizio gratuito supportato da pubblicità è disponibile in Italia ed in altri 15 paesi europei. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione Internet. Per le ultime novità su Samsung TV Plus, visita il sito samsung.com/tvplus