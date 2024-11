Fast Channels Network: da oggi su RakutenTV arriva anche SOAP LATINO

News Streaming

Dopo SOAP TURCO, Fast Channels Network (FCN), il primo player italiano dedicato al mondo dei FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), lancia oggi su RakutenTV SOAP LATINO, canale interamente dedicato alle telenovelas latino americane.

Il contenuto di questo canale sarà interamente dedicato alle telenovelas latino americane, che da sempre affascinano milioni di telespettatori in tutto il mondo. Con oltre 400 ore di programmazione, SOAP LATINO è pensato per chi vuole immergersi in un universo di passione, intrighi, amori proibiti e colpi di scena e porterà sugli schermi titoli di grande successo come “Zingara” e “I due volti dell’amore”.



L’offerta di questo canale si va ad aggiungere ai contenuti di SOAP TURCO, canale di FCN già disponibile su RakutenTV dal 22 Ottobre 2024.

FAST CHANNELS NETWORK è il primo player italiano interamente dedicato al mondo dei FAST (Free Ad-supported Streaming Television), fondato da un team di Senior Executive con un Network di Partner, leader nell’industria Media & Entertainment.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale: fastchannelsnetwork.com