Dragon's Dogma 2, la voce di Paolo Marchese descrive il videogioco Capcom

Dragon's Dogma 2 è disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC su Steam: la Capcom ci illustra il videogioco con una featurette narrata da Paolo Marchese, celebre doppiatore di cinema e serie tv.

Dragon's Dogma II è da qualche giorno disponibile per PS5, Xbox Series X/S e Windows (via Steam), così la Capcom ha deciso di reclutare il doppiatore Paolo Marchese per illustrare le principali caratteristiche dell'action-gdr open world, giunto al suo secondo atto, dopo il primo, pubblicato nel lontano 2012-2013 (2016 per PC). La videofeaturette che vi proponiamo è divisa in tre parti e approfondisce i tre elementi principali del lore e del gameplay: l’Eroe, il Mondo di gioco e i Mostri, in sostanza tutto ciò che l'Arisen dovrà affrontare nel suo cammino.





Dragon's Dogma II con la voce di Paolo Marchese

Classe 1964, Paolo Marchese è celebre per aver doppiato attori come Forest Whitaker in The Butler e Radici, John Travolta in Le Belve e Gotti, e ancora John Goodman, J. K. Simmons e tanti altri. È stato anche Rabbia in Inside Out, nonché Charles Carson in Dowton Abbey. Per la sua impostazione epica invidiabile, è stato scelto come narratore del video che avete visto, con il quale la Capcom rilancia anche sul nostro mercato una saga fantasy videoludica che era rimasta dormiente ormai da diversi anni, dopo l'uscita del primo Dragon's Dogma nel 2012-2013 per PS3 e Xbox 360, al quale seguì la versione PC con espansione Dragon's Dogma Dark Arisen, nel 2016. Due generazioni di hardware dopo, la saga torna quindi su televisori e monitor, offrendo ancora una volta scontri all'arma bianca con spade e archi (oltre alle potenti magie), dando la possibilità di far accompagnare il proprio Arisen durante l'avventura da due "Pedine", controllate dalla CPU o da altri giocatori in rete. Oltre che dai mostri, il mondo di gioco è popolato da mercanti, soldati e cittadini che vivono gli ambienti da esplorare, pronti a offrire sponte loro missioni secondarie al giocatore.