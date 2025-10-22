Downton Abbey - Il gran finale, dal 27 ottobre disponibile in vendita e noleggio

News Streaming

Universal Pictures Home Entertainment porta in digitale dal 27 ottobre Downton Abbey - Il gran finale, racconto che dopo quindici anni ci accompagna verso il sipario della famiglia Crawley. Ci sono anche contenuti esclusivi su Apple TV+.

Downton Abbey: ll gran finale, il film di Simon Curtis scritto da Julian Fellowes, sipario per la famiglia Crawley che ha dato vita a una delle serie più amate degli ultimi quindici anni, sarà disponibile in digitale a noleggio e vendita dal 27 ottobre: tra le piattaforme sulle quali Universal Pictures Home Entertainment porta il lungometraggio ci sono da segnalare Sky Primafila Premiere, Prime Video, Rakuten TV, Google TV e Apple TV+. Su quest'ultima saranno presenti anche contenuti speciali sicuramente imperdibili per tutti i fan e le fan che si sono persi per anni tra quella mura assai british. Leggi anche Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: la recensione del glorioso film di d'addio agli aristocratici Crawley e ai loro domestici

Downton Abbey - Il gran finale in streaming e download dal 27 ottobre