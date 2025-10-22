Downton Abbey - Il gran finale, dal 27 ottobre disponibile in vendita e noleggio
Universal Pictures Home Entertainment porta in digitale dal 27 ottobre Downton Abbey - Il gran finale, racconto che dopo quindici anni ci accompagna verso il sipario della famiglia Crawley. Ci sono anche contenuti esclusivi su Apple TV+.
Downton Abbey: ll gran finale, il film di Simon Curtis scritto da Julian Fellowes, sipario per la famiglia Crawley che ha dato vita a una delle serie più amate degli ultimi quindici anni, sarà disponibile in digitale a noleggio e vendita dal 27 ottobre: tra le piattaforme sulle quali Universal Pictures Home Entertainment porta il lungometraggio ci sono da segnalare Sky Primafila Premiere, Prime Video, Rakuten TV, Google TV e Apple TV+. Su quest'ultima saranno presenti anche contenuti speciali sicuramente imperdibili per tutti i fan e le fan che si sono persi per anni tra quella mura assai british. Leggi anche Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: la recensione del glorioso film di d'addio agli aristocratici Crawley e ai loro domestici
Downton Abbey - Il gran finale in streaming e download dal 27 ottobre
Downton Abbey: Il gran finale è il terzo lungometraggio che completa le sei stagioni (2010-2015) della serie originale di Julian Fellowes, arrivando dopo Downton Abbey (2019) e Downton Abbey II - Una nuova era (2022). Il cast comprende gli usuali volti noti: Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Paul Giamatti, Elizabeth McGovern e Penelope Wilton. Manca purtroppo la mitica Maggie Smith alias Violet, scomparsa lo scorso anno. Solo su Apple TV+ l'edizione digitale del lungometraggio prevede un'ora di contenuti aggiuntivi, tra cui un focus proprio sugli attori e le attrici che hanno fatto grande la serie e questo finale, nonché approfondimenti sull'alta società da sempre al centro delle dinamiche narrative della serie in costume targata Carnival Film & Television Limited e WGBH-TV.
Cominciano gli anni Trenta, così la famiglia Crawley e la sua servitù affrontano i tempi che cambiano: difficoltà finanziarie, in seguito a uno scandalo che travolge Mary (Michelle Dockery), potrebbero avviare i Crawley verso la disgrazia sociale. Chi potrà guidare verso il futuro la tradizione familiare se non la nuova generazione?
Le musiche di Downton Abbey - Il gran finale sono a firma John Lunn, mentre Anna Mary Scott Robbins e Donald Woods si occupano di costumi e scenografie, in set illuminati da Ben Smithard. Nel corso di quindici anni la serie ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui due BAFTA, quindici Primetime Emmy e tre Golden Globe.