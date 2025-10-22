TGCom24
Home | Streaming | News | Downton Abbey - Il gran finale, dal 27 ottobre disponibile in vendita e noleggio
Schede di riferimento
Downton Abbey 3 - Il Gran Finale
Anno: 2025
3,7
Downton Abbey 3 - Il Gran Finale
News Streaming

Downton Abbey - Il gran finale, dal 27 ottobre disponibile in vendita e noleggio

Domenico Misciagna

Universal Pictures Home Entertainment porta in digitale dal 27 ottobre Downton Abbey - Il gran finale, racconto che dopo quindici anni ci accompagna verso il sipario della famiglia Crawley. Ci sono anche contenuti esclusivi su Apple TV+.

Downton Abbey - Il gran finale, dal 27 ottobre disponibile in vendita e noleggio

Downton Abbey: ll gran finale, il film di Simon Curtis scritto da Julian Fellowes, sipario per la famiglia Crawley che ha dato vita a una delle serie più amate degli ultimi quindici anni, sarà disponibile in digitale a noleggio e vendita dal 27 ottobre: tra le piattaforme sulle quali Universal Pictures Home Entertainment porta il lungometraggio ci sono da segnalare Sky Primafila Premiere, Prime Video, Rakuten TV, Google TV e Apple TV+. Su quest'ultima saranno presenti anche contenuti speciali sicuramente imperdibili per tutti i fan e le fan che si sono persi per anni tra quella mura assai british. Leggi anche Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: la recensione del glorioso film di d'addio agli aristocratici Crawley e ai loro domestici

Downton Abbey - Il gran finale in streaming e download dal 27 ottobre

Downton Abbey: Il gran finale è il terzo lungometraggio che completa le sei stagioni (2010-2015) della serie originale di Julian Fellowes, arrivando dopo Downton Abbey (2019) e Downton Abbey II - Una nuova era (2022). Il cast comprende gli usuali volti noti: Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Paul Giamatti, Elizabeth McGovern e Penelope Wilton. Manca purtroppo la mitica Maggie Smith alias Violet, scomparsa lo scorso anno. Solo su Apple TV+ l'edizione digitale del lungometraggio prevede un'ora di contenuti aggiuntivi, tra cui un focus proprio sugli attori e le attrici che hanno fatto grande la serie e questo finale, nonché approfondimenti sull'alta società da sempre al centro delle dinamiche narrative della serie in costume targata Carnival Film & Television Limited e WGBH-TV.
Cominciano gli anni Trenta, così la famiglia Crawley e la sua servitù affrontano i tempi che cambiano: difficoltà finanziarie, in seguito a uno scandalo che travolge Mary (Michelle Dockery), potrebbero avviare i Crawley verso la disgrazia sociale. Chi potrà guidare verso il futuro la tradizione familiare se non la nuova generazione?
Le musiche di Downton Abbey - Il gran finale sono a firma John Lunn, mentre Anna Mary Scott Robbins e Donald Woods si occupano di costumi e scenografie, in set illuminati da Ben Smithard. Nel corso di quindici anni la serie ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui due BAFTA, quindici Primetime Emmy e tre Golden Globe.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Downton Abbey 3 - Il Gran Finale
Anno: 2025
3,7
Downton Abbey 3 - Il Gran Finale
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
No Other Land: dove e quando vederlo in Streaming e Home Video
news Streaming No Other Land: dove e quando vederlo in Streaming e Home Video
LOL 6: Chi ride è fuori, svelato ufficialmente il cast della prossima stagione del comedy show
news Streaming LOL 6: Chi ride è fuori, svelato ufficialmente il cast della prossima stagione del comedy show
F1 arriva in streaming: AppleTV+ diventa Apple TV e annuncia quando potremo vedere a casa il film con Brad Pitt
news Streaming F1 arriva in streaming: AppleTV+ diventa Apple TV e annuncia quando potremo vedere a casa il film con Brad Pitt
Crunchyroll, novità anime per l'autunno: My Hero Academia è all'ultima stagione, arriva Let's Play
news Streaming Crunchyroll, novità anime per l'autunno: My Hero Academia è all'ultima stagione, arriva Let's Play
Disney+, la sezione STAR diventa Hulu, cosa cambia per gli abbonati dall'8 ottobre
news Streaming Disney+, la sezione STAR diventa Hulu, cosa cambia per gli abbonati dall'8 ottobre
Sora, i video generati con l'IA e il copyright: la strategia di OpenAI crea polemiche
news Streaming Sora, i video generati con l'IA e il copyright: la strategia di OpenAI crea polemiche
KPop Demon Hunters, le protagoniste sono in Fortnite, in partnership con Netflix
news Streaming KPop Demon Hunters, le protagoniste sono in Fortnite, in partnership con Netflix
Solar Opposites su Disney+ e anche Netflix, comincia l'era delle licenze?
news Streaming Solar Opposites su Disney+ e anche Netflix, comincia l'era delle licenze?
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Non Avere Paura - Un'Amicizia con Papa Wojtyla
Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43
Parto col folle
The Tourist
Scuola di ladri parte seconda
Crazy & Rich
Romeo deve morire
The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo
The life of David Gale
Hood Witch - Roqya
Bruce Lee - La grande sfida
Film stasera in TV