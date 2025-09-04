Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: la recensione del glorioso film di d'addio agli aristocratici Crawley e ai loro domestici

Downton Abbey 3 - Il Gran Finale è l'ultimo capitolo della trilogia cinematografica che prosegue le sei stagioni della celeberrima serie british. Il film chiude degnamente la saga, fra commozione e amore per il teatro. La recensione di Carola Proto.

"Tutte le cose belle prima o poi finiscono" - diceva qualcuno, per sottolineare la caducità dell’esistenza e delle esperienze positive dell'umana stirpe. Se così è, allora bisogna rassegnarsi a dare l’addio a Downton Abbey, che si congeda dal pubblico televisivo e cinematografico con l'ultimo capitolo di una trilogia che è stata il seguito ideale della serie forse più bella degli ultimi 20 anni. Il commiato però è doloroso, anche perché la vita ha imitato l'arte e subito dopo Lady Violet se n’è andata Maggie Smith, che tuttavia torna a vivere nelle parole e nei ricordi di Lord Grantham e di Isobel Crawley, e nel grande ritratto che chiude Downton Abbey 2 - Una Nuova Era e che appare nell'epilogo di Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, come a dirci: "Ora sì, si può piangere".

Diremo subito che il terzo film è più compiuto e coerente del secondo, che nella sua scelta di raccontare il cinema nel delicato momento del passaggio dal muto al sonoro era troppo vicino a Cantando sotto la pioggia, mentre nella sua parentesi nel Sud della Francia sembrava dimenticare il fascino di luoghi che parlavano di Zelda e di Francis Scott Fitzgerald, di Picasso e di Cocteau. Anche in Downton Abbey 3 è presente un doppio binario - con la fiera della Contea da una parte e le difficoltà della famiglia Crawley dall'altra - ma qui, come si conviene a ogni buona conclusione, ogni personaggio completa il proprio arco narrativo e soprattutto evolve in accordo con una società, un paese e un mondo in continua trasformazione.

Downton Abbey continua insomma a fare da cassa di risonanza ai mutamenti sociali e politici del tempo, solo che a fine corsa non tenta neppure di opporsi al nuovo, e, seppur convinta che "il passato sia un luogo più confortevole del futuro", si apre agli anni '30 con slancio e con audacia, come se gli abiti femminili, che tornano sinuosi e sensuali, avessero trasmesso ai corpi e alle anime fervida vitalità e impudente energia. E a proposito di energia, l'inizio di Downton Abbey 3 - Il Gran Finale è a dir poco elettrico, perché Julian Fellowes sceglie di ricominciare da Londra e dalla sua stagione teatrale, e quindi da automobili e strade affollate e da Piccadilly Circus e Fortnum & Mason. Velocità e caos moderato dunque, e arte, e le commedie, incredibilmente alla moda, di un giovane Noel Coward, che scelse la capitale inglese per il debutto, nel 1930, della commedia Bitter Sweet.

Proprio Coward, a cui dobbiamo anche la sceneggiatura dei sublimi Partita a quattro di Ernst Lubitsch e Breve incontro di David Lean, diventa un personaggio e la scommessa del film, e con lui ritroviamo il Guy Dexter di Dominic West e l’ex maggiordomo Thomas Barrow. Geniale ed eccentrico, il buon Noel è il deus ex machina di Downton Abbey 3. Il successo e la stima di cui godeva, e che la sceneggiatura non manca di sottolineare, significano forse che nell'Inghilterra dell'epoca l'omofobia non esisteva e il paese si avviava a grandi passi verso la modernità? Non esattamente. Se è vero che nel film (e nella società che rappresenta) la distanza fra "il sopra" e "il sotto" diminuisce e Mr. Carson e la cuoca Daisy fanno un piccolo upgrade, Fellowes e il regista Simon Curtis sanno che nella nazione delle suffragette la classe sociale di appartenenza contava ancora molto e che alle famiglie più nobili non era concesso violare una serie di regole. Non è casuale, in tal senso, che Downton Abbey 3 scelga di introdurre il tema del divorzio, e a divorziare è il personaggio femminile più complesso della serie e dei film: quella Lady Mary che già nel terzo episodio della prima stagione perdeva il suo onore di fanciulla vergine concedendosi a un diplomatico turco e che, come annunciato da Lady Violet, è destinata a succedere al padre nell'amministrazione di Downton Abbey.

Mary è l'anima pulsante del film, la donna che nella sua intelligenza riconosce la sua più grande fortuna e insieme la sua più grande maledizione. Mary non si sottomette a nessuno e non demonizza il piacere, e diventerà una sopraffina matriarca, che tuttavia non potrà mai accedere al palco reale durante le corse dei cavalli ad Ascot. Avete capito bene: Ascot. Julian Fellowes, che appartiene alla high society britannica, non poteva certo rinunciare, nel film, a una sequenza ambientata in uno dei luoghi simbolo della Gran Bretagna di ieri e di oggi, e di sicuro avrà pensato a My Fair Lady quando scriveva queste pagine del copione, e a Eliza Doolittle che grida a un cavallo: "Muovi il culo!". Lady Mary non si permetterebbe mai, ma, ponendo legalmente fine al suo matrimonio con il fatuo Mr. Talbot, è come se lo facesse, e ci piace pensare a lei come all'eroina tragica di Downton Abbey 3, che ha come tema principale "il passaggio di consegne”.

In un paese funestato dalla crisi economica sono necessarie delle rinunce e Downton non fa eccezione, e perciò il numero dei domestici diminuisce ancora, mentre Miss Patmore lascia il campo a Daisy e Andrew si prepara a succedere a Mr. Carson. Anche se nessuno muore, Downton Abbey 3 mantiene per la sua intera durata un sapore dolce-amaro, perché le sue camere e i suoi arredi ci parlano di Sybil e delle vittime dell'influenza spagnola, del povero Matthew Crawley e della madre di Cora anche lei passata a miglior vita. Non sappiamo se Fellowes abbia strizzato l’occhio a "I morti", ma l'atmosfera della seconda parte del film ricorda il racconto di James Joyce che chiude "Gente di Dublino", o magari siamo noi che già pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale e alle nefaste conseguenze che avrebbe su Downton Abbey. Cerchiamo allora di immaginare che la nobiliare dimora possa un domani accogliere i feriti e i reduci e avere un futuro glorioso. Julian Fellowes ha deposto la penna, e quindi tocca a noi fantasticare su come potrebbe andare avanti la storia e optare, se lo riteniamo giusto, per un lieto fine. Mentre decidiamo se abbandonarci a questo esercizio creativo, proviamo a pensare che negli ultimi 15 anni i Crawley e le loro vicende ci hanno resi più felici e contenti, dal momento che hanno portato nella nostra quotidianità la bellezza e una grande umanità. Insieme a Lady Violet, sono doni preziosi, di cui sentitamente vogliamo ringraziarli.