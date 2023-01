Don't Worry Darling con Florence Pugh e Harry Styles è in Premiere su Mediaset Infinity

News Streaming

Per una settimana il thriller distopico Don't Worry Darling di Olivia Wilde, interpretato da Florence Pugh e Harry Styles, è disponibile senza costi aggiuntivi di noleggio su Mediaset Infinity+, incluso nella sottoscrizione mensile.

Fino al 2 febbraio gli abbonati a Mediaset Infinity+ potranno vedere in streaming in Premiere, cioè senza costi aggiuntivi di noleggio, Don't Worry Darling: il thriller distopico segna la seconda regia di Olivia Wilde, che dirige qui la coppia formata da Florence Pugh e Harry Styles, ma nel cast ci sono anche Chris Pine e la stessa Wilde. Di cosa tratta questa storia ambientata nell'America degli anni Cinquanta? Cosa si proponeva la regista raccontandola? Guarda Don't Worry Darling su Mediaset Infinity

Don't Worry Darling, la trama del film con Harry Styles e Florence Pugh su Mediaset Infinity+

In Don't Worry Darling, una comunità sperimentale e idilliaca negli Usa degli anni 50, Victory, ospita varie coppie perfette e felici, tra cui quella formata da Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles), all'insegna dell'ottimismo sociale incarnato dal guru della comunità, Frank (Chris Pine). Vivendo nel lusso, mentre i mariti lavorano a un misterioso "Victory Project", le donne non avrebbero problemi a lasciarsi trasportare da questo apparente sogno. Alice però è curiosa di sapere cosa il marito faccia quando va a lavorare sul "progetto", sicura che le nasconda qualcosa. E in effetti è proprio questo il caso, ma la scoperta della verità dovrà avere come costo la rinuncia a tutta questa apparente perfezione.



Don't Worry Darling, Olivia Wilde e il senso del suo film

Fuori Concorso a Venezia 2022, Olivia Wilde in conferenza stampa spiegò le intenzioni del suo film: cosa comporta mettere le redini al caos, come sostiene di fare Frank? L'idea del controllo di certo richiama bellezza e perfezione, ma un abuso di potere la può trasformare in ideologia fascista: la natura umana può essere controllata solo in uno stato di alienazione, che genera la distopia raccontata. "È anche per quel motivo che Victory è nel deserto", ci disse Olivia.

Harry Styles, prestato sempre più spesso al cinema dal mondo della musica, evidenziò altri temi di Don't Worry Darling: "Tutti noi in fin dei conti viviamo in bolle protette. La domanda è: cosa sei disposto a perdere per capire cosa c'è al di là di questa tua zona di sicurezza? Cosa ti costerà distogliere lo sguardo? Devi domandarti cosa sia per te una comunità. Per capire se farti contagiare e in che modalità. La nostra vita nostra vita è piena di comunità: famiglia, amici..."