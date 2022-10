Disney+: ad ottobre, tre serie tv e una commedia romantica per accontentare i gusti di tutti, anche dei più grandi

News Streaming

Anche a ottobre su Disney+ in streaming tante serie tv, film e programmi destinati al pubblico più adulto. Ecco quattro prime visioni da non perdere.

Voglia di una storia diversa da qualsiasi altra? I bambini sono andati a letto e avete finalmente ripreso possesso del telecomando? Non avete figli e pensate che Disney+ sia una piattaforma dove solo i più piccoli o le famiglie possano trovare qualcosa di interessante da guardare? In questo nuovo approfondimento vi dimostreremo come anche a ottobre il servizio streaming saprà accontentare i gusti e le preferenze di tutti, anche dei più grandi. Storie di mondi distrutti, di tragedie che stravolgono e forse uniscono le famiglie, di assassini insospettabili e di grandi amori che attraversano il tempo trovando sempre qualcosa di nuovo da dire. Ecco quattro titoli - tre serie tv e una commedia romantica - da non perdere, cosa raccontano e con quali attori e attrici amatissimi.

The Walking Dead, la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra

Dopo 11 stagioni di straordinario successo, una delle storie più iconiche della nostra epoca, della quale si è detto e scritto montagne di parole, giunge alla conclusione. Un finale che, tuttavia, non è una fine. Negli ultimi 8 episodi di The Walking Dead (in streaming ogni lunedì fino al 21 novembre) una forza ancora più grande si abbatte su ogni singolo membro di ciascuna comunità. Con le bandiere del Commonwealth issate a Hilltop, Alexandria e Oceanside, per coloro che si trovano in viaggio non c'è tempo per elaborare strategie. È una corsa per rimanere vivi e portare fuori coloro che vivono ancora nel Commonwealth prima che Hornsby possa compiere la sua vendetta. Chi ce la farà? Fortunatamente non pochi, perché già dal prossimo anno tutta una serie di spin-off darà un seguito alle storie di personaggi di oggi e di ieri che abbiamo amato, incluso Rick Grimes!





Il gran ritorno di Jeremy Allen White in The Bear

L'ex star di Shameless Jeremy Allen White è tornato con una serie che vi sarà sorridere e commuovere allo stesso tempo. The Bear, già disponibile con tutti e 8 gli episodi della prima stagione, racconta la storia di Carmen ‘Carmy' Berzatto (Allen White), un giovane chef che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia dopo uno straziante lutto in famiglia. Lontano dalle comodità e dalla vita a cui era abituato, Carmy deve affrontare i problemi familiari, la dura realtà della gestione di una piccola impresa e avere a che fare con dipendenti ostili e abituati a fare spesso di testa loro. Ma, giorno dopo giorno, si rende conto che il lavoro per portare avanti il ristorante va di pari pari passo con quello che sta facendo su se stesso, capendo che a volte la famiglia, anche quella più sopra le righe di tutte, finisci per scegliertela.





Candy: Morte in Texas, la serie true crime su una storia di sangue che ha sconvolto l'America

Candy Montgomery è una casalinga e madre che ha fatto tutto nel modo giusto: ha sposato un brav'uomo, ha avuto due figli e si è stabilità in una bella casa nei sobborghi dove frequenta con costanza la parrocchia. Ma quando la pressione del conformismo cresce e si fa insopportabile dentro di lei, la trasgressione diventa una necessità e i suoi comportamenti smaniano per un po' di libertà, con risultati mortali. Candy: Morte in Texas, creata da Robin Veith e Nick Antosca (The Act), racconta in 5 episodi una delle storie criminali che l'America ricorda con più orrore, quella della casalinga texana (interpretata da una sorprendente Jessica Biel) che nel 1980 fu condannata per l'omicidio a colpi d'ascia della sua vicina di casa Betty Gore (la candidata all'Emmy Melanie Lynskey). Una serie true crime sconvolgente e ben scritta che può contare su un cast stellare: oltre a Biel e Lynskey, recitano nel drama anche Timothy Simons, Pablo Schreiber e Raúl Esparza.





Rosaline, ovvero Giulietta & Romeo da un altro punto di vista

Dal 14 ottobre Disney+ propone un film originale che vi porterà ad avere un altro punto di vista su una delle tragedie più famose di tutti i tempi: Giulietta & Romeo di William Shakespeare viene visto dagli occhi di... Rosaline. Nel film di Karen Maine, già nel team di regia della serie Starstruck, la storia d'amore totalizzante di Giulietta (Isabela Merced) e Romeo (Kyle Allen) è osteggiata da Rosaline (Kaitlyn Dever), ex proprio di Romeo: la ragazza non si rassegna ad aver perso il posto nel cuore del giovane Montecchi, e farà di tutto per cercare di farlo tornare tra le sue braccia, a dispetto della Capuleti. Rosaline è un progetto nato una decina d'anni fa: il ruolo andato alla fine a Kaitlyn Dever (in questi giorni in sala con Ticket to Paradise, prima ancora nella serie Dopesick sempre su Disney+) era stato pensato in origine per Keira Knightley, ma nel 2014 per un momento è sembrato che Felicity Jones fosse anche interessata. La parte di Giulietta invece era stata proposta a Hailee Steinfeld e Lily Collins.

Si è quindi creduto molto in questo lungometraggio, che si basa sul romanzo "When You Were Mine" di Rebecca Serle, edito in Italia col titolo "Io, Romeo & Giulietta": la particolarità dell'adattamento è che riporta la vicenda all'epoca di Shakespeare, invece di riambientarla ai giorni nostri come accade nel libro! Il risultato è buffo e spiazzante.