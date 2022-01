Disney brevetta il Virtual World Simulator, VR e AR senza hardware!

News Streaming

La Disney ha da poco brevettato un Virtual World Simulator, ufficialmente per un utilizzo a breve termine nei suoi parchi a tema, ma si tratta di una tecnologia che secondo la major potrebbe avere applicazioni anche in ambiti più ristretti, se non addirittura casalinghi in un prossimo futuro. Nell'ottica della creazione di un "metaverso" da abitare durante le visite a Disneyland e similari, il progetto propone una sorta di realtà virtuale o realtà aumentata che non necessita di indossare o impugnare hardware apposito.

Il Virtual World Simulator della Disney: di cosa si tratta?

La Disney non è nuova all'uso di Realtà Virtuale (Virtual Reality) o Realtà Aumentata (Augmented Reality) nella sua proposta di intrattenimento. La Lucasfilm per esempio ha creato giochi VR per l'Oculus Quest di Meta/Facebook con Star Wars: Vader Immortal o il più recente Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, mentre nei suoi parchi a tema si possono spesso vivere avventure che presuppongono l'uso di app sui propri smartphone, per interagire in modo particolare con gli ambienti, rendendo i visitatori protagonisti in prima persona delle "attrazioni".

Queste tecnologie impongono tuttavia l'uso di hardware: il set di visore e controller per la Realtà Virtuale (non proprio alla portata della chinetosi di chiunque) o comunque app su schermi 2D, che obbligano a guardare attraverso un classico schermo piatto. In parole molto povere il Virtual World Simulator è un sistema di proiezione di immagini su superfici solide anche curve, con la prospettiva di queste immagini che viene in tempo reale corretta allo spostarsi della persona nell'ambiente, con un sistema di tracking. In parole ancora più povere, vi muovete in un mondo virtuale che si adatta prospetticamente ai vostri movimenti. E non avete bisogno di usare alcun apparecchio, né di indossare qualcosa.

Dalla descrizione il Virtual World Simulator sembra una versione automatizzata di quello che l'Industrial Light & Magic ha creato e usato su Mandalorian, Boba Fett, The Batman e altre produzioni: lo Stagecraft. in quel caso però, mentre gli attori si muovono sul set, gli ambienti virtuali proiettati vengono adattati e mossi da tecnici sulle loro postazioni, non c'è automatismo. Tutto questo è però sicuramente un passo avanti per la generazione di esperienze simulate sempre più immersive. Leggi anche The Batman e The Mandalorian uniti dalla tecnica rivoluzionaria dell'Industrial Light & Magic