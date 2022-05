Disco Ruin, Albertino sulla scena club culture italiana, nel documentario gratis su Rakuten TV

News Streaming

Disco Ruin, il documentario di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto, sarà disponibile su Rakuten TV in streaming per tutto il mese di maggio, gratuitamente. Ve ne mostriamo una scena, dove Albertino riflette sulla sua carriera.

Il documentario Disco Ruin sarà disponibile gratis per tutto il mese di maggio in streaming su Rakuten TV: nella clip qui in basso vedete Albertino riflettere sulla sua carriera di dj, perché il film di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto è proprio un viaggio in "40 anni di club culture italiana", un approfondimento storico della scena delle discoteche, dagli esordi, passando per la gloria e finendo sul suo declino.





Disco Ruin, cosa racconta il documentario su Rakuten TV

Disco Ruin attraversa quarant'anni di "club culture" italiana, sulla suggestione delle tante discoteche chiuse o in rovina: "un’Italia che non esiste più e che in molti non si sono accorti che sia mai esistita. Lo fa da un punto di vista inedito, intimo e privilegiato, dall’interno di uno dei movimenti dance più riconosciuti al mondo."

Il film infatti ripercorre il fenomeno in tre epoche (anni Sessanta e Settanta, anni Ottanta e anni Novanta), più un epilogo: quarant'anni di società italiana cambiata via via nelle prospettive, decenni di interazioni delle classi sociali più disparate sulle piste di tutta la penisola, stili e mode che si sono succeduti e hanno caratterizzato ricordi ed esperienze di più generazioni.

A testimoniare di persona su questa lunga storia, oltre ad Albertino e agli altri protagonisti della scena, sono i luoghi stessi, teatro di questo fenomeno di costume, per raccontare l'Italia del clubbing e delle discoteche.