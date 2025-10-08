Crunchyroll, novità anime per l'autunno: My Hero Academia è all'ultima stagione, arriva Let's Play

News Streaming

Vi forniamo un veloce elenco delle principali aggiunte autunnali al catologo anime in streaming sulla piattaforma Crunchryoll: c'è l'ultima stagione di My Hero Academia, entrano tra gli altri Let’s Play e My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s.

Siamo entrati nell'autunno e la piattaforma streaming Crunchyroll ha proposte imperdibili per ogni persona appassionata di anime col piglio del completismo: tra nuove stagioni, nuove proposte e prosieguo delle serie lanciate in estate, c'è una folta schiera di mondi e personaggi da abbracciare, a cominciare dai vecchi amici di My Hero Academia, arrivata all'ultima stagione, senza dimenticare l'introduzione di opere come Let's Play e May I Ask for One Final Thing. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ci attende, con relative date.





Crunchyroll nell'autunno 2025, tra My Hero Academia e This Monster Wants to Eat Me

Cominciamo l'excursus sull'autunno Crunchyroll dalle nuove stagioni: My Hero Academia FINAL SEASON (partita dal 4 ottobre) attira immediatamente l'attenzione, non foss'altro per la popolarità della saga e per le sue sortite cinematografiche. Seguono, tutte già avviate sulla piattaforma, Campfire Cooking in Another World with my Absurd Skill Stagione 2, Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits- 2, Let This Grieving Soul Retire Parte 2, One-Punch Man Stagione 3, SPY x FAMILY Stagione 3, Tales of Wedding Rings Stagione 2 e To your Eternity Stagione 3.

Per quanto concerne le nuove proposte, ci sono Let’s Play (storia d'amore tra un'autrice di videogiochi e uno streamer che la critica), May I Ask for One Final Thing (storia di una principessa un po' vendicativa), My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s (una classe di liceo finisce in un mondo parallelo), This Monster Wants to Eat Me (una liceale stabilisce un legame con una sirena) e Tojima Wants to be a Kamen Rider (un quarantenne è ossessionato dalla serie tv intitolata appunto "Kamen Raider", 1971-1973). Tra le nuove serie ricordiamo anche l'introduzione di A Gatherer's Adventure in Isekai, A Mangaka's Weirdly Wonderful Workplace, A Wild Last Boss Appeared!, Alma-chan Wants to Be a Family!, Dad is a Hero, Mom is a Spirit, I'm a Reincarnator, GNOSIA, Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota, Li'l Miss Vampire Can't Suck Right, Mechanical Marie, My Friend's Little Sister Has It In for Me!, Pass the Monster Meat, Milady!, Plus-Sized Misadventures in Love !, Shabake, SI-VIS: The Sound of Heroes, The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest, The Dark History of the Reincarnated Villainess, The Fated Magical Princess: Who Made Me a Princess, Touring After the Apocalypse e Yano-kun's Ordinary Days.

Proseguono inoltre le proposte estive: Gachiakuta, One Piece, Solo Camping for Two, TOUGEN ANKI e Watari-kun's ****** Is About to Collapse.



