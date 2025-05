Captain America Brave New World è in streaming su Disney+, ma alla fine com'è andato?

News Streaming

Captain America Brave New World con Anthony Mackie e Harrison Ford sbarca su Disney+ dal 28 maggio. Qual è stato quindi il responso ufficiale del botteghino mondiale? Si può considerare un successo o un flop? Non è così semplice capirlo...

Captain America: Brave New World è disponibile dal 28 maggio in streaming su Disney+, per cui i fan Marvel reduci da Thunderbolts*, ansiosi di vedere I Fantastici 4 - Gli inizi al cinema dal 23 luglio, hanno un'occasione per ripassare lo stato attuale del Marvel Cinematic Universe, per capire dove vogliano andare a parare i Marvel Studios. Non è un mistero che l'MCU non se la passi più così bene come nello scorso decennio, con la sola eccezione dell'exploit l'anno scorso del particolare Deadpool & Wolverine. Ma alla fine com'è andato Brave New World? Leggi anche Captain America: Brave New World, la nostra recensione del film con Anthony Mackie e Harrison Ford

Captain America: Brave New World, un bilancio dell'accoglienza e degli incassi