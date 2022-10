Animali Fantastici - I segreti di Silente, in Premiere su Mediaset Infinity il terzo atto dei prequel di Harry Potter

News Streaming

È su Mediaset Infinity anche il terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter, ideata da J. K. Rowling: Animali Fantastici - I segreti di Silente, con Jude Law e Eddie Redmayne.

È in streaming su Mediaset Infinity, in Premiere senza costi aggiuntivi dal 28 ottobre al 3 novembre, il terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter, cioè Animali Fantastici - I segreti di Silente, interpretato da Jude Law nel ruolo di Albus, Eddie Redmayne in quello di Newt Scamander e Mads Mikkelsen a sostituire Johnny Depp come Grindelwald. Il film è ancora diretto da David Yates e pur prendendo sempre lontano spunto da un libro scritto da J. K. Rowling per beneficenza, presenta un'altra sceneggiatura interamente originale ambientata nell'universo portato al cinema dalla Warner Bros. Discovery. Guarda Animali Fantastici - I segreti di Silente su Mediaset Infinity

Animali Fantastici - I segreti di Silente, la storia del terzo film

Una pericolosa ombra si staglia sulla comunità dei maghi in Animali Fantastici - I segreti di Silente: le elezioni stanno per portare al comando Gellert Grindelwald (Mikkelsen), convinto sostenitore di una guerra contro i "babbani", gli esseri umani privi di poteri. L'unico che potrebbe fermarlo è Albus Silente (Law), ma non può farlo direttamente, perché i due un tempo erano stati molto legati e strinsero un patto di sangue, condividendo molte idee. C'è tuttavia una maniera indiretta per contrastare i poteri di chiaroveggenza di Grindelwald: Silente controllerà le azioni di suoi "agenti" in modo tale da confondergli sufficientemente le idee. In giro per il mondo manderà Newt Scamander (Eddie Redmayne) col fratello Theseus (Callum Turner), Yusuf Kama (William Nadylam) e Eulalie Hicks (Jessica Williams), senza dimenticare il buon Jacob (Dan Fogler), l'unico babbano a rischiare il collo nell'impresa, motivato dal recupero della sua amata strega Queenie (Alison Sudol), apparentemente passata al nemico.



Animali Fantastici - I segreti di Silente, le differenze rispetto ai capitoli precedenti

C'è un elemento che accomuna Animali Fantastici - I segreti di Silente più all'originale saga di Harry Potter: nonostante qui la sceneggiatura originale sia ancora firmata dalla stessa J. K. Rowling senza basarsi su materiale preesistente, qui è stata affiancata da Steve Kloves, che aveva adattato tutti i romanzi di Harry Potter per il grande schemo, escluso il quinto. Il film recupera quindi un tono più scanzonato e meno dark, forse un po' meno autonomo rispetto alle avventure di Harry, ma più fiabesco e magari più vicino al registro che il pubblico amava. In nome della continuità da questo punto di vista, alla regia rimane David Yates, immancabile dai tempi di Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007).

Nell'attesa di capire se la ventilata pentalogia di Animali Fantastici si concluderà, qui si chiudono comunque alcune linee narrative inaugurate dal primo Animali Fantastici e dove trovarli del 2016 e proseguite nel successivo Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald del 2018, quindi rimane un appuntamento obbligato per i fan del Wizarding World.

Se non siete ancora coninti, potete gustarvi gratuitamente i primi dieci minuti del film su YouTube, per concessione della Warner Bros.!