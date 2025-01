Alien: Romulus debutta in streaming su Disney+

News Streaming

Arriva finalmente sulla piattaforma streaming di Disney il notevole nuovo capitolo della saga di Alien diretto da Fede Alvarez. Ecco quando sarà disponibile.

Diciamoci la verità: quasi nessuno avrebbe scommesso che Alien: Romulus, il film diretto da Fede Alvarez, sarebbe venuto fuori così riuscito.

Da queste parti, perlomeno, non c'erano troppe aspettative, ma il film - il settimo della saga iniziata nel 1979 col primo Alien di Ridley Scott, che si piazza cronologicamente tra gli eventi di quel folgorante inizio e quelli del primo sequel, l'Aliens di Cameron del 1986 - è finito pure nella nostra lista dei migliori film del 2024.

Se allora anche voi l'avevate sottovalutato, e magari non siete nemmeno andati al cinema, o se l'avete fatto e ora avete voglia di rivederlo, Alien: Romulus sta finalmente per essere disponibile in streaming su Disney+: debutterà sulla piattaforma il 15 gennaio.

In attesa di sapere quindi se e quando si concretizzerà il progetto di un nuovo capitolo della saga di Alien firmato da Alvarez, nel giro di una settimana potremo vedere il suo Romulus comodamente a casa nostra, magari sfruttando l'occasione del suo debutto in streaming per un rewatch cronologico o no di tutta la saga.

Questo, intanto, per rinfrescarvi la memoria, era il trailer italiano ufficiale di Alien: Romulus.



Alien: Romulus: Il Final Trailer in Italiano del Film - HD

Il regista Fede Alvarez riporta alle origini il franchise di grande successo Alien nel nuovo, incredibile capitolo, definito dalla critica “puro terrore” (Brian Truitt, USA Today) e “assolutamente mozzafiato” (Andrew J. Salazar, Discussing Film). Alien: Romulus è inoltre “Certified-Fresh” su Rotten Tomatoes™ e ha già entusiasmato il pubblico al botteghino mondiale, diventando il secondo film di maggior incasso della saga di Alien.

Alien: Romulus è l'inizio di un nuovo capitolo con una storia originale, diversa da qualsiasi altro film di Alien che l'ha preceduto, con creature e personaggi inediti che sono “abbastanza intensi da afferrarti la gola” (Owen Gleiberman, Variety). I fan possono immergersi ancora di più nell'iconico franchise guardando tutti i film di Alien su Disney+, tra cui Alien, Aliens – Scontro finale, Alien3, Alien – La clonazione, Prometheus e Alien: Covenant.

Questo terrificante horror-thriller fantascientifico riporta alle origini il franchise di grande successo Alien: rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell'universo. Interpretato da Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, Alien: Romulus è diretto dal maestro dell'horror Fede Alvarez, da una sceneggiatura di Alvarez e del suo frequente collaboratore Rodo Sayagues basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett. Ridley Scott – che ha diretto l’Alien originale e i capitoli del franchise, Prometheus e Alien: Covenant – è produttore insieme a Michael Pruss e Walter Hill.