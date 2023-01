A Febbraio su Lionsgate+: i film e le serie in arrivo in streaming

News Streaming

Ecco cosa c'è da vedere durante il mese di febbraio 2023 sulla piattaforma streaming Lionsgate+. Vi presentiamo gli highlights tra serie tv e i film.

Le serie tv in streaming su Lionsgate+ a febbraio 2023

Normal People (ora disponibile)

Questa serie limitata segue Connell e Marianne dalla scuola al college mentre entrano ed escono dalle vite l'una dell'altra, esplorando quanto possa essere complicato un giovane amore. Paul Mescal è stato nominato per un Emmy (Miglior attore protagonista in una miniserie o in un film) per il ruolo di Connell ed ha appena ottenuto la sua prima nomination agli Oscar (migliore interpretazione di un attore protagonista) per il suo ruolo in Aftersun.

Ramy: stagione 1 e 2 (ora disponibile)

Nella prima stagione, Ramy Hassan è un egiziano-americano di prima generazione che sta intraprendendo un viaggio spirituale nel suo quartiere politicamente diviso del New Jersey. Ramy porta sullo schermo una nuova prospettiva nell'esplorare come si vive intrappolati tra una comunità musulmana, che pensa che la vita sia una serie di prove morali, e la generazione dei millenials che pensa che la vita non abbia conseguenze.

Nella seconda stagione, Ramy parla della sua crisi di mezza età, delle relazioni passate e della dipendenza dalla pornografia.

Ramy Youssef ha vinto il Golden Globe 2020 (migliore interpretazione di un attore in una serie televisiva - musical o commedia) per la sua interpretazione del ruolo principale.

The Act (ora disponibile)

The Act segue Gypsy Blanchard (Joey King), una ragazza che cerca di sfuggire alla relazione tossica che ha con la madre iperprotettiva, Dee Dee (Patricia Arquette). La sua ricerca di indipendenza scoperchia un vaso di Pandora, che alla fine la porterà a commettere un omicidio. Patricia Arquette ha vinto un Golden Globe (migliore interpretazione di un'attrice non protagonista in una serie, miniserie o film per la televisione) e un Emmy (migliore attrice non protagonista in una miniserie o film) per il suo ruolo nella serie.

The Great (ora disponibile

The Great è un dramma satirico e comico - liberamente ispirato da fatti storici - sull'ascesa di Caterina la Grande, che da straniera diventa la governante femminile più longeva nella storia della Russia. La serie è stata nominata ai Golden Globe nella categoria "Miglior serie televisiva - Musical o Commedia" per entrambe le stagioni, e i due protagonisti Elle Fanning e Nicholas Hoult sono stati nominati per i Golden Globe e gli Emmy nelle rispettive categorie di recitazione

3 film da vedere in streaming

47 Ronin (dal 1 febbraio)

Nella Budapest dei giorni d'oggi, un gruppo di ninja uccide quello che credono l'ultimo samurai. Scoprono però che rimane ancora un discendente dei guerrieri Ronin: Luna, una giovane ragazza di New York.

Blade Runner 2049 (dal 1 febbraio 2023)

Un agente della polizia di Los Angeles scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La sua scoperta lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard, sparito nel nulla 30 anni prima.

Trainspotting 2 (dal 1 febbraio)

Mark Renton ritorna a Edimburgo dopo 20 anni dalla fuga e rincontra i vecchi amici Sick Boy e Spud. Nel frattempo Franco è evaso di prigione e cerca vendetta contro l'amico che l'ha tradito.