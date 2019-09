Emmy 2019: Vincono Il Trono di Spade, Fleabag e ovviamente Chernobyl

Speciali Serie TV

Ecco tutte le serie tv e gli attori premiati ai 71esimi Primetime Emmy Awards.

A dispetto delle molte critiche, soprattutto da parte dei molti fan, ciascuno dei quali avrebbe voluto concludere la storia a modo proprio, è indubbio che Il Trono di Spade sia stata una delle più spettacolari realizzazioni nella storia della tv, anche nella sua ultima stagione. L'Academy of Television Arts and Sciences lo ha riconosciuto, conferendole il premio più importante: miglior serie drammatica ai Primetime Emmy Award, di nuovo. Con 12 statuette, la serie fantasy di HBO è stata la più premiata di questa 71esima edizione, e stiano accorti i complottisti: GOT non ha vinto per la sceneggiatura; non ha vinto con nessuno dei suoi attori se non con l'impareggiabile Peter Dinklage, alla sua quarta statuetta come miglior non protagonista; non ha vinto neppure per la regia, nonostante Miguel Sapochnik abbia fatto ne La lunga notte qualcosa di mai tentato prima in tv. Kit Harington, che nei mesi scorsi aveva attirato a sé gran parte di quelle critiche a causa delle discutibili azioni del suo Jon Snow, ha dichiarato alla stampa: "Non ho ancora visto l'ultima stagione, ma so cosa ci sia voluto per girarla, quanto sia stata difficile per tutti e quanto tutti ci abbiano messo cuore e sacrifici. Sapevamo che quello che stavamo facendo era giusto, per quanto riguarda la trama, e sapevamo che era giusto per i personaggi, perché vivevamo con loro da 10 anni. Le critiche non ci hanno toccato".

Vera trionfatrice della serata è stata però Fleabag. La serie di Amazon Prime Video è riuscita, a piccoli passi e grazie anche al passaparola, a imporsi come miglior comedy dell'anno, impresa non facile considerando che affrontava in una volta sola la stagione finale di Veep e la sua altrettanto immensa protagonista, Julia Louis-Dreyfus, premiata per ciascuna delle sei stagioni precedenti, ma anche la campionessa in carica La fantastica signora Maisel. Phoebe Waller-Bridge si è presa tutto, anche gli Emmy come miglior attrice e sceneggiatrice, ed Harry Bradbeer per la migliore regina, e a chi le ha chiesto se questo successo la riporterà nei panni di Fleabag, ha chiarito: "A essere onesti, questo sembra proprio il modo più bello per dirle addio. Sembra che la storia sia completa... Nel modo giusto. Con una nota alta. Non si può andare più in alto di così".

C'è poi anche un po' di Italia nel grande risultato di Chernobyl. La miniserie sul disastro nucleare del 1986, che HBO ha prodotto con Sky, ha portato a casa complessivamente 10 Emmy, il secondo miglior risultato di questa edizione, incluso come miglior miniserie, miglior sceneggiatura a Craig Mazin e miglior regia a Johan Renck. Sono mancati i premi alle interpretazioni, divisi un po' a sorpresa tra When They See Us, A Very English Scandal e The Act. Sorprendente, e meritatissimi, è anche l'Emmy a Billy Porter come miglior attore protagonista per Pose, primo attore afroamericano apertamente gay a vincere il premio. Dopo aver ballato sul palco, ha detto: "Sono così sopraffatto e così felice di aver vissuto abbastanza a lungo per vedere questo giorno. Noi, come artisti, siamo le persone che possono cambiare la struttura molecolare dei cuori e delle menti della gente che vive su questo pianeta. Per favore, non smettete mai di farlo. Per favore, non smettete mai di dire la verità".

DRAMA

Better Call Saul

Bodyguard

Il Trono di Spade

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

COMEDY

Barry

Fleabag

La fantastica signora Maisel

Russian Doll

Schitt's Creek

The Good Place

Veep

ATTORE PROTAGONISTA IN UN DRAMA

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Il Trono di Spade

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Billy Porter, Pose

Milo Ventimiglia, This Is Us

ATTRICE PROTAGONISTA IN UN DRAMA

Emilia Clarke, Il Trono di Spade

Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, Le regole del delitto perfetto

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

ATTORE PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, Il metodo Kominsky

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt's Creek

ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, La fantastica signora Maisel

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN DRAMA

Alfie Allen, Il Trono di Spade

Jonathan Banks, Better Call Saul

Nikolaj Coster-Waldau, Il Trono di Spade

Peter Dinklage, Il Trono di Spade

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Michael Kelly, House Of Cards

Chris Sullivan, This Is Us

ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN DRAMA

Gwendoline Christie, Il Trono di Spade

Julia Garner, Ozark

Lena Headey, Il Trono di Spade

Fiona Shaw, Killing Eve

Sophie Turner, Il Trono di Spade

Maisie Williams, Il Trono di Spade

ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Alan Arkin, Il metodo Method

Anthony Carrigan, Barry

Tony Hale, Veep

Stephen Root, Barry

Tony Shalhoub, La fantastica signora Maisel

Henry Winkler, Barry

ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Alex Borstein, La fantastica signora Maisel

Anna Chlumsky, Veep

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman, Fleabag

Betty Gilpin, GLOW

Sarah Goldberg, Barry

Marin Hinkle, La fantastica signora Maisel

Kate McKinnon, Saturday Night Live

MINISERIE

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

FILM TV

Black Mirror: Bandersnatch

Brexit

Deadwood: Il film

King Lear

My Dinner With Hervé

ATTORE PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE O UN FILM TV

Mahershala Ali, True Detective

Benicio del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Chernobyl

Jharell Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE O UN FILM TV

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis, When They See Us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us

Michelle Williams, Fosse/Verdon

ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE O UN FILM TV

Asante Blackk, When They See Us

Paul Dano, Escape at Dannemora

John Leguizamo, When They See Us

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Michael K Williams, When They See Us

ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE O UN FILM TV

Patricia Arquette, The Act

Marsha Stephanie Blake, When They See Us

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Vera Farmiga, When They See Us

Margaret Qualley, Fosse/Verdon

Emily Watson, Chernobyl

REGIA PER UN DRAMA

Jason Bateman, Ozark (Riparazione)

David Benioff & D.B. Weiss, Il Trono di Spade (Il Trono di Spade)

Lisa Brühlmann, Killing Eve (Mali estremi)

Adam McKay, Succession (Il compleanno)

David Nutter, Il Trono di Spade (Gli ultimi Stark)

Daina Reid, The Handmaid's Tale (Holly)

Miguel Sapochnik, Il Trono di Spade (La lunga notte)

REGIA PER UNA COMEDY

Alec Berg, Barry (The Audition)

Harry Bradbeer, Fleabag (Episodio 1)

Mark Cendrowski, The Big Bang Theory (La Sindrome di Stoccolma)

Bill Hader, Barry (ronny/lily)

Daniel Palladino, La fantastica signora Maisel (Andiamo sulle Catskill!)

Amy Sherman-Palladino, La fantastica signora Maisel (Da sola)

REGIA PER UNA MINISERIE O UN FILM TV

Ava DuVernay, When They See Us

Stephen Frears, A Very English Scandal

Thomas Kail, Fosse/Verdon (Who's Got The Pain)

Johan Renck, Chernobyl

Ben Stiller, Escape At Dannemora

Jessica Yu, Fosse/Verdon (Glory)

SCENEGGIATURA PER UN DRAMA

Jesse Armstrong, Succession (Nessuno si perde mai)

David Benioff & D.B. Weiss, Il Trono di Spade (Il Trono di Spade)

Emerald Fennell, Killing Eve (Carina e in ordine)

Peter Gould & Thomas Schnauz, Better Call Saul (Vincitore)

Jed Mercurio, Bodyguard (Episodio 1)

Bruce Miller & Kira Snyder, The Handmaid's Tale (Holly)

SCENEGGIATURA PER UNA COMEDY

Alec Berg & Bill Hader, Barry (ronny/lily)

Maya Erskine & Anna Konkle, PEN15 (Anna Ishii-Peters)

Leslye Headland, Natasha Lyonne & Amy Poehler, Russian Doll (Niente in questo mondo è facile)

David Mandel, Veep (Veep)

Josh Siegal & Dylan Morgan, The Good Place (Il vuoto di Janet)

Allison Silverman, Russian Doll (Un corpo caldo)

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag (Episodio 1)

SCENEGGIATURA PER UNA MINISERIE O UN FILM TV

Russell T Davies, A Very English Scandal

Ava DuVernay & Michael Starrbury, When They See Us (Parte 4)

Brett Johnson, Michael Tolkin & Jerry Stahl, Escape at Dannemora (Part 6)

Brett Johnson & Michael Tolkin, Escape at Dannemora (Part 7)

Steven Levenson & Joel Fields, Fosse/Verdon (Providence)

Craig Mazin, Chernobyl

