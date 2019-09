Emmy 2019: Il Trono di Spade, Chernobyl e la Signora Maisel dominano nelle categorie tecniche

News Serie TV

La serie fantasy ha già portato a casa 10 statuette.

La notte più attesa dell'anno, quella in cui saranno premiate le migliori serie e le migliori interpretazioni della stagione appena trascorsa, sarà solo tra una settimana ma Il Trono di Spade si è già aggiudicato 10 statuette ai Creative Arts Emmy Awards. Nulla di sorprendente, a dire il vero. Stiamo parlando dei cosiddetti premi tecnici, categorie nelle quali il drama fantasy di HBO ha sempre brillano. GOT ha vinto per i migliori effetti speciali, chiaramente, ma anche per le musiche e i rinnovati crediti di apertura. Meno scontato era invece il predominio de La fantastica signora Maisel, soprattutto nelle categorie riservate alle guest star. La miglior comedy in carica, disponibile ricordiamo su Amazon Prime Video, ha già portato a casa sette Emmy, anche per le interpretazioni di Jane Lynch (al suo quinto Emmy) e Luke Kirby. E se tutto questo è un segnale abbastanza chiaro di cosa potrebbe accadere ai Primetime Emmy Awards, lo sono anche le sette statuette vinte dalla miniserie rivelazione Chernobyl, incluso il meritatissimo Emmy alla fotografia. Notevlo poi, dopo trenta stagioni, l'Emmy conquistato da I Simpson come miglior programma animato. Prima di lasciarvi alla lista completa dei vincitori del 2019, ricordiamo che i Primetime Emmy Awards si celebreranno domenica 22 settembre. La 71esima edizione non avrà un conduttore, in linea con quanto accaduto agli ultimi Oscar. Qui è disponibile la lista delle nomination.

Drama o Comedy di Forma Breve: State of the Union​

Attore in un Drama o una Comedy di Forma Breve: Chris O'Dowd, State of the Union

Attrice in un Drama o una Comedy di Forma Breve: Rosamund Pike, State of the Union

Attore Ospite in un Drama: Bradley Whitford, The Handmaid's Tale

Attrice Ospite in un Drama: Cherry Jones, The Handmaid's Tale

Attore Ospite in una Comedy: Luke Kirby, La fantastica signora Maisel​

Attrice Ospite in una Comedy: Jane Lynch, La fantastica signora Maisel​

Casting per un Drama: Il Trono di Spade

Casting per una Comedy: Fleabag​

Casting per una Miniserie, Film Tv o Speciale: When They See Us​

Direzione Artistica per una Serie Contemporanea (Un'ora o superiore): The Handmaid’s Tale​

Direzione Artistica per una Serie d'Epoca o Fantasy (Un'ora o superiore): Chernobyl​

Direzione Artistica per una Serie (Mezz'ora): Russian Doll​

Acconciature per una Serie Camera Singola: La fantastica signora Maisel​

Acconciature per una Miniserie o Film Tv: Fosse/Verdon​

Trucco per una Serie Camera Singola (Non Prostetico): Il Trono di Spade

Trucco per una Miniserie o Film Tv (Non Prostetico): Fosse/Verdon​

Trucco Prostetico per una Serie, Miniserie, Film Tv o Speciale: Star Trek: Discovery​

Costumi per una Serie Contemporanea: Russian Doll​

Costumi per una Serie d'Epoca: La fantastica signora Maisel​

Costumi per una Serie Fantasy/Sci-Fi: Il Trono di Spade

Fotografia per una Serie Camera Singola (Un'ora): La fantastica signora Maisel​

Fotografia per una Serie Camera Singola (Mezz'ora): Russian Doll​

Fotografia per una Serie Multi-Camera: The Ranch​

Fotografia per una Miniserie o Film Tv: Chernobyl​

Picture Editing per un Drama Camera Singola: Il Trono di Spade

Picture Editing per una Comedy Camera Singola: Fleabag

Picture Editing per una Comedy Multi-Camera: Giorno per giorno

Picture Editing per una Miniserie o Film Tv: Chernobyl

Missaggio Sonoro per un Drama o una Comedy (Un'ora): Il Trono di Spade

Missaggio Sonoro per un Drama, Comedy (Mezz'ora) o Programma Animato: Barry​

Missaggio Sonoro per una Miniserie o Film Tv: Chernobyl​

Sound Editing per un Drama o una Comedy: Il Trono di Spade

Sound Editing per un Drama, Comedy (Mezz'ora) o Programma Animato: Barry​

Sound Editing per una Miniserie, Film Tv o Speciale: Chernobyl​

Componimento Musicale per una Serie: Il Trono di Spade

Componimento Musicale per una Miniserie, Film Tv o Speciale: Chernobyl

Musica e Testi Originali: Crazy Ex-Girlfriend​

Tema Originale dei Cretidi di Apertura: Succession

Direzione Musicale: Fosse/Verdon​

Supervisione Musicale: La fantastica signora Maisel​

Coreografia per una Serie: Crazy Ex-Girlfriend​

Crediti di Apertura: Il Trono di Spade

Effetti Speciali e Visivi: Il Trono di Spade

Effetti Speciali e Visivi di Supporto: Chernobyl​

Stunt per un Drama, Miniserie o Film Tv: Il Trono di Spade

Stunt per una Comedy o Varietà: GLOW

Programma Animato: I Simpson

Programma Animato di Forma Breve: Love, Death & Robots​

Programma per Bambini: When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special​

Interpretazione di un Personaggio con Voce Fuori Campo: Seth MacFarlane, I Griffin

Supporto Interattivo in uno Sceneggiato: Black Mirror: Bandersnatch

L'elenco completo dei vincitori è disponibile nel sito Emmys.com.