Citadel: Perché vedere la serie di Prime Video? Ce lo dice il produttore Joe Russo in questa intervista esclusiva

I produttori di Citadel Joe Russo, Angela Russo-Otstot e lo showrunner David Weil hanno risposto alle nostre domande alle premiere italiana condividendo anche qualche piccola anticipazione sullo spin-off italiano, in arrivo prossimamente.

Avete già dato un'occhiata a Citadel? La nuova serie di spionaggio di Prime Video, arrivata in streaming il 28 aprile, è una grandissima produzione nata già in partenza come un franchise globale epocale. Girata in diversi Paesi e con un budgeto stratosferico che si aggirerebbe attorno ai 200 milioni di dollari, è uno spy drama su cui gli Amazon Studios guidati da Jennifer Salke puntano molto. A Roma, qualche giorno fa, si è tenuta una premiere speciale che ha visto la partecipazione dei componenti del cast Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci e Lesley Manville, gli executive producer Anthony Russo, Joe Russo, e Angela Russo-Otstot, e lo showrunner ed executive producer David Weil. Sul red carpet siamo riusciti a scambiare qualche battuta con questi ultimi tre che ci hanno parlato della portata di questa serie (il cui sviluppo è durato ben cinque anni) e di cosa dovremmo aspettarci guardandola. Angela Russo-Otstot ci ha anticipato addirittura qualcosa sullo spin-off italiano della serie, già girato ma ancora assolutamente top secret. Scoprite tutto guardando qui sotto le interviste video esclusive per Comingsoon.it.







La trama ufficiale di Citadel

Citadel è un'agenzia indipendente di spionaggio internazionale nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone, ma 8 anni fa è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell'ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

Dopo il debutto dei primi due episodi lo scorso 28 aprile, Citadel tornerà con un nuovo episodio (per un totale di 6 episodi) ogni venerdì fino al 26 maggio su Prime Video.

Foto: Courtesy of Prime Video