Citadel: Le nostre interviste esclusive sul red carpet al cast della serie di Prime Video

Abbiamo incontrato a Roma, all'anteprima della nuova serie di spionaggio prodotta dai fratelli Russo, gli attori Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci e Lesley Manville: ecco cosa hanno raccontato ai microfoni di Comingsoon.it.

Debutta oggi 28 aprile su Prime Video Citadel, la serie di spionaggio che si caratterizza per aver già avviato un nuovo tipo di franchise, con storie interconnesse che attraversano il globo (arriverà anche una serie italiana, con Matilda De Angelis protagonista). Questo primo capitolo, prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, e dallo showrunner David Weil, dà inizio alla storia della Citadel del titolo, un'agenzia di spionaggio internazionale che deve difendere le persone dai fini sinistri di Manticore, una potente associazione che nell'ombra manipola il mondo. Abbiamo incontrato a Roma, sul red (anzi, blue) carpet allestito da Prime Video a Piazza della Repubblica, gli elegantissimi attori Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci e Lesley Manville che hanno risposto alle nostre domande sulla serie e anche sul loro rapporto con l'Italia e l'italiano (visto che in Citadel i loro personaggi sanno parlare più lingue, compresa la nostra). Guardate qui sotto le nostre interviste video esclusive.





Citadel: Il cast e i personaggi della serie

Nella serie, che proseguirà con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 26 maggio su Prime Video, Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas interpretato due agenti di Citadel che sono riusciti miracolosamente a salvarsi dagli attacchi di Manticore costruendosi nuove identità, ma senza i loro ricordi, cancellati per sicurezza. Otto anni dopo, si ritrovano grazie al collega Bernard Orlick (Stanley Tucci) che è intenzionato a rimettere in sesto all'agenzia per completare la missione per cui questa era nata, molti decenni prima. Le loro azioni, però, vengono ostacolate da Dahlia Archer (Lesley Manville), la potente ambasciatrice del Regno Unito negli Stati Uniti.

Il resto del cast include Ashleigh Cummings nel ruolo di Abby Conroy, Roland Møller nei panni di Anders Silje e Davik Silje, Osy Ikhile nel ruolo di Carter Spence, Caoilinn Springall nei panni di Hendrix Conroy, Moira Kelly e Nikki Amuka-Bird.

Foto: Courtesy of Prime Video