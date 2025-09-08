Only Murders in the Building: Recensione di una quinta stagione che ci prepara forse al gran finale

Nella quinta stagione di Only Murders in the Building, su Disney+ dal 9 ottobre, si accumulano temi e personaggi che probabilmente saranno sviluppati meglio nella prossima. La nostra recensione.

L'attesa è quasi finita: il 9 settembre arriva su Disney+ con i primi tre episodi (poi uno a settimana fino al 28 ottobre, la quinta stagione di Only Murders in the Building, una delle serie più amate dal pubblico e dalla critica, come dimostrano le 49 candidature e le 7 vittorie ai maggiori premi americani per la categoria televisiva. Nata dalla mente di John Hoffman, showrunner della serie, e Steve Martin, anche stavolta la storia di questo murder mystery in commedia si dipana in 10 episodi... più affollati del solito. Noi li abbiamo visti in anteprima quasi tutti e a caldo vi diciamo le nostre impressioni di critici e di fan dello show, senza ovviamente fare spoiler sulla trama, se non parlando di cose già abbondantemente note.

I motivi del successo di Only Murders in the Building

Una premessa è necessaria: chi scrive si è innamorato di Only Murders in the Building fin dalla prima stagione, per una serie di motivi che pensiamo molti fan condivideranno. Il primo è stato ovviamente la coppia irresistibile formata da Steve Martin e Martin Short, amici di vecchia data e già insieme al cinema nel 1986 nello spassoso I tre Amigos! di John Landis (con loro Chevy Chase) e ancora ne Il padre della sposa (1991) e relativo sequel (1995), nonché nel terzo film, un corto Netflix del 2020. Entrambi i comici, divisi solo da 5 anni di differenza (Short ha oggi 75 anni e Martin 80), hanno partecipato al Saturday Night Live singolarmente, insieme lo hanno condotto e hanno diviso il palcoscenico portando in tour negli Stati Uniti diversi spettacoli comici. In questa coppia quasi di fatto, rodatissima e affiatata, ci incuriosiva poi l'inserimento della giovane cantante e attrice Selena Gomez, rivelatosi vincente. In più, anche se non siamo fan dei gialli televisivi, quelli comici ci sono sempre piaciuti, ci attirava l'ambientazione newyorkese, la presenza di attori e caratteristi teatrali e la confezione, che ci era apparsa da subito molto curata.

L'evoluzione di Only Murders in the Building

Andando avanti nelle successive stagioni, lo show si è arricchito di contesti e situazioni esilaranti, mettendo anche in mostra il talento di molti caratteristi, spesso prestati al cinema, ma con salde radici nel panorama teatrale newyorkese. La stagione che abbiamo probabilmente preferito è quella in cui il vulcanico Oliver Putnam cerca di mettere su quello che pensa sarà il suo musical destinato a passare alla storia, ricchissima di sorprese, nuovi arrivi e decisamente divertente. Perché in fondo, più del whodunit di rito, delle indagini e del podcast in cui le raccontano, ci ha conquistato è quella sorta di bizzarra famiglia che si è creata intorno al magnifico trio: la bisbetica Uma, il tenero ma appiccicoso Howard e tutti gli attori che per poco o per più tempo hanno arricchito di vita e plausibilità storie dense di false piste e sorprese. Abbiamo anche conosciuto, da un altro punto di vista, New York, una città decantata tante volte dal cinema e i suoi abitanti (inclusi gli strambi e i criminali), a cui ci siamo affezionati come a persone reali.

Cosa è cambiato in questa stagione?

Un altro dei motivi per cui ci piace molto questo show, infatti, è il suo impianto quasi teatrale e la caratterizzazione dei personaggi, fissi, di contorno o chiamati ad ogni stagione per dar man forte al cast principale. L'elenco di questi ultimi è impressionante: Sting, Jimmy Fallon, Amy Schumer, Shirley MacLaine, Paul Rudd, Nathan Lane, Matthew Broderick, Mel Brooks e molti altri. Il compito delle guest star della serie è stato appunto quello di far ridere il pubblico che vedeva apparire all'improvviso nei lussuosi corridoi dell'Arconia un personaggio celebre nel ruolo di se stesso (ovviamente un se stesso fittizio), che si trovava almeno marginalmente coinvolto coi murder mystery del trio. Più la fama di OMITB e l'acclamazione critica e del pubblico sono cresciute, però, meno episodiche sono state queste incursioni, tanto che Meryl Streep è stata una delle sorprese più belle ed è entrata di diritto nel cast fisso. Il problema della quinta stagione, a nostro avviso, è che le star sono decisamente troppe, il che, costringendo gli showrunner a dare loro il necessario spazio, ne ha tolto al cast di contorno a cui ci eravamo affezionati.

La premessa e i temi della quinta stagione

Questa la trama ufficiale della quinta stagione di OMITB: Dopo la scomparsa del loro amato portiere Lester, morto in circostanze sospette, Charles, Oliver e Mabel si rifiutano di credere che si tratti di un incidente. La loro indagine li conduce negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove il trio scopre una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, criminali della vecchia guardia e misteriosi residenti dell’Arconia. I tre si accorgono di una frattura più profonda tra la città leggendaria che credevano di conoscere e la nuova New York che si evolve attorno a loro: una città in cui la criminalità radicata lotta per restare a galla mentre in campo scendono nuove forze ancora più pericolose. Ovviamente non vi racconteremo in dettaglio cosa succede, limitandoci a riassumere cosa già sappiamo, ossia che il nostro trio stavolta incontrerà più difficoltà del solito a risolvere il caso, per una serie di circostanze che coinvolgono tre miliardari, che, come accade spesso nella realtà, non vogliono essere associati alle poco raccomandabili compagnie che frequentano nel tempo libero. In questo caso, il boss delle lavanderie a secco, Nick Caccimelio (Bobby Cannavale), gestore di un casinò clandestino nei sotterranei dell'Arconia. Proprio l'uomo che la moglie Sofia (Téa Leoni) chiedeva ai nostri di cercare alla fine della scorsa stagione, conclusasi con la triste e sospetta morte di Lester.

La nostra recensione di una stagione con troppa carne al fuoco

Al centro della storia c'è ancora quello che è un vero e proprio protagonista dello show, l'Arconia (gli esterni come è noto sono girati al lussuoso Belnord Building, anche se il nome richiama l'Ansonia), un condominio di ultralusso i cui meandri e sotterranei i nostri improbabili eroi hanno più volte esplorato. Ma ci sono anche incursioni esterne alla New York in cui vivono, nella vera casa del Padrino di Coppola, dove vive la famiglia Caccimelio, nella tenuta di campagna del bizzarro re dell'internet Bash Steeg (un Christoph Waltz che come al solito esonda rubando la scena un po' a tutti) e nella Flatbush dell'infanzia di Oliver. Lo showrunner John Hoffman stavolta ha deciso di giocare coi temi del vecchio mondo, quello ammantato da fascino nostalgico al di là della sua reale esistenza, e quello odierno con cui i boomer non riescono a stare al passo. Mette dunque a confronto la leggendaria New York e quella contemporanea, la vecchia mafia che gestiva il potere e il potere del denaro che oggi fa girare il mondo (e la politica), le abitudini apprese e date per scontate e il progresso tecnologico che sostituisce pian piano gli umani. Insomma, ha messo parecchia carne al fuoco, affidando i tre ruoli antagonisti, come dicevamo, ad attori famosi come Logan Lerman (il classico nepobaby che sembra avere un certo interesse per Mabel), Renee Zellweger (immobiliarista e arredatrice d'interni) e il citato Christoph Waltz, senza dimenticare la vecchia amica di Mabel, interpretata da Beanie Feldstein, e la vedova di Lester, che è la grande attrice due volte premio Oscar Dianne Wiest (in tutto, i vincitori della statuetta presenti in questa stagione sono ben 4, visto che torna anche Meryl Streep).

Anche se non abbiamo visto l'ultimo episodio, è ovvio che la presenza di questi attori è assicurata anche per la prossima stagione, visto che tutti i temi che Hoffman mette in gioco (a cui vanno aggiunte le relazioni tra i vari personaggi) non possono trovare una soluzione che si concluda in questa stagione. Troppi i fili da tirare, le storie da far convergere e, come dicevamo, gli attori da valorizzare. Certo, si ride ancora molto, ma stavolta assistiamo a una specie di duello tre contro tre condotto in maniera episodica e meno fluida che nelle precedenti stagioni. L'episodio per noi migliore non a caso è quello del documentario dedicato ai vecchi portieri di New York, in cui appare il defunto Lester,, esponente di una generazione in cui ancora operavano gli ascensori girando una manovella a mano e dovevano rispettare tutta una serie di regole. La quinta stagione di OMITB, per quanto ci riguarda, resta irrisolta e interlocutoria, anche perché, come dicevamo all'inizio, stravolge un po' tutte le regole seguite nelle prime quattro e il podcast non è più centrale (non può esserlo) nella storia. Del resto non si cresce senza correre dei rischi e sicuramente a questo punto, se la sesta sarà come si mormora l'ultima stagione dello show, siamo certi che gli autori ci prepareranno un finale col botto.