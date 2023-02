Yellowstone potrebbe finire a breve per un problema con Kevin Costner, ma Matthew McConaughey potrebbe "sostituirlo"

News Serie TV

La serie di successo potrebbe concludersi con la quinta stagione attualmente in onda. Ecco perché.

La notizia che nessuno si sarebbe aspettato: Yellowstone, la serie più vista della tv americana, potrebbe concludersi nel giro di qualche settimana, con la quinta stagione. Deadline ha appreso che il co-ideatore e showrunner Taylor Sheridan, la rete Paramount Network e lo studio Paramount Global si stanno muovendo per terminare la serie nella sua forma attuale, principalmente a causa di questioni apparentemente insuperabili che coinvolgono il protagonista Kevin Costner. Nel frattempo, stanno pianificando una potenziale espansione del franchise con una nuova serie - sempre incentrata sulla famiglia Dutton - della quale il premio Oscar Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club) sarebbe in trattativa per il ruolo principale.

Cosa sta succedendo dietro le quinte di Yellowstone?

Alcune fonti hanno riferito al sito che Costner, recentemente premiato con il Golden Globe per il suo ruolo in Yellowstone, è in disaccordo con la produzione sul programma di lavoro, con l'attore che vorrebbe limitare i suoi impegni a una sola settimana di riprese per i restanti otto episodi della quinta stagione, mentre è impegnato come regista e interprete sul set del suo imponente film western in quattro parti Horizon, che ha scritto con Jon Baird. Lo stringente programma di riprese di Costner, anche in passato, è stato fonte di frustrazione per Sheridan e pare stia causando malumori anche tra gran parte delle co-star, incluse Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille e Gil Birmingham.

Le fonti dicono che Paramount Network ha rifiutato la proposta più recente di Costner e ha preso la decisione di andare avanti senza di lui in un'altra serie - inizialmente in onda sulla rete e poi disponibile solo sul servizio streaming Paramount+. Al momento non è chiarò se il resto del cast di Yellowstone ne farà parte, insieme con McConaughey, ma tutto sembra indicare di sì. Non è chiaro neppure se lo spin-off sarà ambientato nel ranch dei Dutton in Montana o altrove. Raggiunta per un commento, Paramount Network ha fatto sapere tramite un proprio portavoce che "Non abbiamo notizie da dare. Kevin Costner è una parte importante di Yellowstone e ci auguriamo che sia così per molto tempo ancora. Grazie alla brillante mente di Taylor Sheridan, continuiamo a lavorare alle espansioni del mondo incredibile che ha costruito. Matthew McConaughey è un talento fenomenale con cui ci piacerebbe collaborare".

Yellowstone chiude (forse), il franchise no

Il franchise di Yellowstone si compone attualmente dell'omonima serie principale (in Italia attesa con la prima parte della quinta stagione dal 1° marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW), e dei prequel 1883, terminato dopo una sola stagione, e 1923, da poco rinnovato per una seconda stagione (entrambi disponibili su Paramount+). 1883 ha generato a sua volta uno spin-off di prossima programmazione, 1883: The Bass Reeves Story, incentrato sul famoso uomo di legge realmente esistito Bass Reeves (interpretato da David Oyelowo). È stato ordinato anche 6666, uno spin-off ambientato al Four Sixes Ranch in Texas. Inoltre, Sheridan sta lavorando allo sviluppo di altri due spin-off prequel ambientati negli anni '40 e '60.