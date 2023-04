Yellowstone: Matthew McConaughey sta davvero entrando nel mondo della serie

News Serie TV

L'attore pronto a diventare il protagonista di uno spin-off della serie di successo.

Le voci sull'arrivo di Matthew McConaughey nel mondo di Yellowstone sono vere. Il presidente di ViacomCBS Chris McCarthy ha detto a The Hollywood Reporter che l'attore premio Oscar per Dallas Buyers Club è pronto a salire a bordo di un nuovo spin-off del franchise di successo creato da Taylor Sheridan. E mentre il destino della serie principale si sarebbe fatto incerto a causa di presunte tensioni dietro le quinte con il protagonista Kevin Costner, lo studio riferisce che lo show di McConaughey si farà e andrà per la propria strada indipendentemente dal fatto che Costner continuerà o meno a interpretare il suo personaggio.

Yellowstone: Arriva Matthew McConaughey

Yellowstone è uno dei più grandi successi di sempre di Paramount Network. La serie ha già generato due spin-off prequel: 1883 e il sequel 1923, rinnovato per una seconda stagione. Come vi raccontiamo dallo scorso febbraio, una presunta disputa dietro le quinte, causata da Costner e dalla sua volontà di ridurre i suoi impegni per dedicarsi ad altri progetti, di fatto limitando a una sola settimana la sua disponibilità per le riprese dei restanti otto episodi della stagione 5, starebbe spingendo Sheridan e lo studio a chiudere anticipatamente la serie e proseguire le storie della famiglia Dutton - senza il patriarca John/Costner - in un nuovo spin-off con McConaughey protagonista.

In seguito, il rappresentante di Costner ha definito queste ricostruzioni "completamente false", ma sia il fatto che le riprese della seconda parte della stagione 5 (attesa in tv per quest'estate) non siano ancora cominciate sia l'assenza dell'ultimo minuto del cast e di Sheridan al panel della serie al PaleyFest sabato scorso sembrano suggerire che dietro le quinte il clima potrebbe davvero non essere dei più distesi. Mentre nulla con McConaughey protagonista è stato ancora ordinato ufficialmente, interrogato sulla possibilità che John stia per lasciare il mondo di Yellowstone, evidentemente non da vivo visto anche che il figlio adottivo Jamie ha pianificato il suo omicidio nell'ultimo episodio andato in onda, McCarthy ha risposto che la serie "non sarebbe quello che è oggi senza Kevin", aggiungendo che il suo augurio è che l'attore "resti per molto tempo a venire".