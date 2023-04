Yellowstone e il presunto passo indietro di Kevin Costner: Come stanno davvero le cose?

News Serie TV

L'attore e il resto del cast della serie non si sono presentati al PaleyFest, diversamente da quanto previsto.

Quanto sono vere le voci di un'imminente rottura tra l'attore Kevin Costner e la serie di successo Yellowstone? Lo scorso febbraio, diverse testate americane avevano rivelato di forti tensioni dietro le quinte del drama neo western di Paramount Network, con Costner intenzionato a ridurre drasticamente i suoi impegni sul set per potersi dedicare ad altri progetti e il resto del cast artistico, insieme a quello creativo e tecnico, esasperati dai regimi di produzione strettissimi imposti dalle esigenze dell'attore. A tal punto che si starebbe valutando di concludere la serie anticipatamente e proseguire la storia della famiglia Dutton in uno spin-off, con un nuovo protagonista interpretato dal premio Oscar Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club).

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la volontà di Costner di rendersi disponibile solo una settimana per le riprese dei restanti otto episodi della quinta stagione. Ricostruzioni definite "completamente false" dal suo rappresentante poche settimane dopo. "È ridicolo - e non dovrebbe essere dato credito a chiunque dica il contrario. Come sanno bene tutti quelli che conoscono Kevin, tiene moltissimo alla serie e ha fatto sempre di tutto e di più per garantirne il successo", aveva detto Marty Singer a Puck News. La questione sembrava chiusa, ma quanto accaduto nelle scorse ore riporta il gelo tra i fan di Yellowstone.

Yellowstone: Kevin Costner sta per lasciare la serie?

Sabato scorso, Kevin Costner e il resto del cast di Yellowstone sarebbero dovuti apparire al PaleyFest, in occasione di un panel dedicato alla serie a uno dei festival televisivi più importanti dell'anno negli Stati Uniti. Così non è stato. Gli attori hanno abbandonato l'evento all'ultimo minuto, rialimentando le voci secondo cui le richieste di Costner stiano portando Yellowstone a una brusca conclusione.

Il presidente dello sviluppo e della produzione di Paramount Network Keith Cox ha spiegato che Costner e gli altri membri del cast - Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes, Kelsey Asbille, Wes Bentley, Gil Birmingham e Jacki Weaver -, non hanno potuto raggiungerli a causa di un "conflitto d'impegni". La notizia non è stata presa bene da una parte dei presenti. Si sono udite grida e alcuni fan hanno lasciato la sala in segno di protesta. All'evento non si sono presentati neppure l'ideatore Taylor Sheridan e il co-showrunner David Glasser, e che la situazione sia più complessa di quanto le parole di Singer non volessero far apparire lo ha fatto capire quanto dichiarato successivamente da Cox.

Il presidente ha detto di "confidare" che Costner continuerà a dedicarsi a Yellowstone e che un annuncio sulle riprese della seconda parte della stagione 5, non ancora iniziate, arriverà "presto". Implicitamente, Cox ha confermato quindi l'esistenza di problematiche in seno alla produzione, ma ha assicurato i fan dicendo loro che possono aspettarsi episodi "fenomenali". Inoltre, durante il red carpet dell'evento, Mo Brings Plenty, uno dei pochi membri del cast presenti al panel con Cox, ha detto a The Hollywood Reporter di "non essere preoccupato di nulla" perché "le persone giuste sono al timone. Kevin è una parte importante dello show e si spera che continuerà a esserlo per molto tempo".

La stampa è stata informata dell'assenza del cast circa un'ora prima dell'evento. L'accaduto ha colto di sorpresa anche il pubblico, perché non era stato annunciato nel sito web del PaleyFest. Di fatto, la produzione ha optato per un cambio di formazione, con Brings Plenty unitosi a Cox insieme con Josh Lucas, Wendy Moniz e Dawn Olivieri. Su Twitter, diversi fan hanno chiesto spiegazioni agli organizzatori, chiedendo anche se saranno rimborsati del costo del biglietto.