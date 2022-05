Yellowstone: Harrison Ford e Helen Mirren protagonisti del prequel 1932

News Serie TV

La nuova serie segue il recente successo del primo spin-off 1883.

Il fenomeno Yellowstone sta portando a traguardi straordinari. Due leggende di Hollywood, Harrison Ford (Star Wars, Indiana Jones) e il premio Oscar Helen Mirren (The Queen), saranno i protagonisti di 1932, prossimo spin-off prequel del drama neo western incentrato sulla famiglia Dutton, il cui patriarca John ha il volto di Kevin Costner.

1932: I primi dettagli della storia

Sequel della conclusa 1883, nella quale i lontani antenati dei Dutton hanno intrapreso un viaggio a Ovest attraverso le Grandi Pianure, verso un futuro migliore nella terra promessa dell'America, il Montana, dove un giorno sorgerà lo Yellowstone Dutton Ranch, 1932 introdurrà gli spettatori a una nuova generazione della famiglia al centro della storia. Attraverso questi personaggi, la serie esplorerà l'inizio del 20° secolo, quando una pandemia, una siccità senza precedenti, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggono le montagne occidentali e i Dutton che chiamano questo posto casa.

Purtroppo, nessun dettaglio dei personaggi affidati a Ford e Mirren è disponibile al momento; potrebbero far parte del clan Dutton oppure no. Parlando del nuovo spin-off, atteso per dicembre sul servizio streaming Paramount+, il produttore esecutivo di 1883 David C. Glasser aveva detto in una precedente occasione: "Taylor Sheridan ha dato all'albero genealogico dei Dutton radici lunghe e forti, e molti rami che continuano a coinvolgere un pubblico da record. È pazzesco lavorare con Taylor, ViacomCBS e l'intero team in questo universo".