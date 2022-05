Yellowstone: Iniziate le riprese della stagione 5, sarà la più lunga della serie

News Serie TV

In Italia, la serie di successo è disponibile in streaming su NOW.

Paramount Network sarà riconoscente con il pubblico di Yellowstone. Dopo l'enorme successo della quarta stagione, con il finale visto negli stati Uniti da 15 milioni di spettatori - l'81% in più rispetto al precedente e la trasmissione via cavo più vista dall'ottobre del 2017 -, in occasione dell'inizio delle riprese nel Montana, la rete ha confermato che il prossimo quinto ciclo di episodi sarà il più lungo del drama neo western: si comporrà di 14 episodi, quattro in più rispetto ai precedenti.

In Italia disponibile in streaming su NOW, negli ultimi mesi Yellowstone si è trasformato in un media franchise che, tra le altre cose, ha generato tre spin-off. 1883, conclusosi a febbraio, ha esordito con la premiere più vista di sempre sul servizio streaming Paramount+ e il miglior debutto di una nuova serie in sei anni sul via cavo. A questa seguiranno 1932, un altro prequel, e 6666 (titolo provvisorio), incentrato su uno storico ranch del Texas.

A febbraio, in occasione del rinnovo per una quinta stagione di Yellowstone, il presidente di ViacomCBS Media Networks Chris McCarthy aveva dichiarato: "La prestazione record di Yellowstone dimostra che abbiamo toccato un nervo culturale e raggiunto un pubblico appassionato dal centro del Paese a ciascuna delle coste. Kevin Costner guida un cast incredibile che sta rendendo i Dutton la famiglia più amata d'America, e questa nuova stagione sarà sicuramente un'altra che i fan non vorranno perdere".