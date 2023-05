Una mamma per amica, Melissa McCarthy sull'eredità generazionale: "Ha significato così tanto per me"

News Serie TV

Melissa McCarthy è molto legata a Una mamma per amica ed è felice della sua eredità generazionale, un po' meno di riguardarsi in tv, e ha spiegato perché.

Anche se oggi Melissa McCarthy è una celebrità di Hollwyood, tempo addietro ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori con Una mamma per amica, una delle Serie TV più apprezzate degli anni 2000 che ancora oggi genera curiosità e apprezzamento. Una creazione di Amy Scherman-Palladino (la stessa mente dietro La fantastica signora Maisel) con protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel, la serie ha aiutato Melissa McCarthy a fare carriera. Sono trascorsi diversi anni da quando ha lasciato quel set, eppure ha un ricordo forte di quell'esperienza ed è consapevole dell'eredità di Una mamma per amica, percepita ancora oggi.

Una mamma per amica, Melissa McCarthy: "Ha significato sempre così tanto per me"

Oggi Melissa McCarthy è al cinema con La Sirenetta come interprete di Ursula, ma in Una mamma per amica ha dato forma al personaggio di Sookie St. James, chef e amica intima di Lorelai. Nel corso di un'intervista con il Sunday Today di Willie Geist, l’attrice ha rivelato di non poter guardare Una mamma per amica a casa sua, poiché troppo spaventata all'idea di essere beccata in flagrante.

L’ho guardata una volta con Vivian, mia figlia maggiore, ma ci siamo fermate al pilot, io guardavo lei mentre guardava la serie tv. Ho paura che possa accadere qualcosa all'improvviso mentre sto guardando i miei show in una stanza. Ho questa paranoia assurda sul non guardare le mie cose quando sono a casa. Non so perché, ma ho questa paura di sentirmi male all'improvviso mentre guardo i miei show alla tv e arrivano i paramedici. Sarebbe così strano.

Oggi la sua carriera procede a gonfie vele, eppure per Melissa McCarthy riguardare i suoi show e film in casa propria è una sorta di tabù. "Ogni volta che accendo la tv e ci sono io, mi sento come stordita. Non voglio svenire mentre trasmettono le mie cose in tv". Ha poi riflettuto sul successo di Una mamma per amica, uno show andato in onda per sette stagioni seguite dal revival di Netflix Una mamma per amica: Di nuovo insieme, ancora oggi amatissimo e richiestissimo dal pubblico.

Ha una fanbase solida che non mi aspettavo. Può contare su questa eredità generazionale, i giovani che lo guardavano ora hanno figli e lo guardano insieme a loro. E i loro figli oggi lo guardano con i loro amici. Ha significato sempre così tanto per me, sentirmi dire cose tipo: "Siamo in una fase in cui non siamo molto connessi tra noi, eppure quella volta a settimana ci riuniamo tutti insieme e siamo coesi" perché la serie si presta perfettamente.