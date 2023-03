Una mamma per amica: Che fine hanno fatto gli attori? Il cast ieri e oggi

Speciali Serie TV

A 16 anni dal finale della serie e a 7 dal revival, le ragazze Gilmore continuano ad occupare un posto speciale nei nostri cuori: ecco dove sono finiti Lauren Graham, Alexis Bledel e gli altri interpreti di Una mamma per amica.

Una delle comfort series per eccellenza, Una mamma per amica ci ha fatto compagnia per 7 stagioni e poi un revival lungo 4 episodi, arrivato su Netflix nel 2016. La storia della giovane madre Lorelai Gilmore (Lauren Graham) e della figlia adolescente Rory (Alexis Bledel) che vivono nella pittoresca cittadina di Stars Hallow popolata da assurdi e simpatici personaggi è sempre attuale. Alzi la mano chi non si ferma a guardare la serie su Italia 1, durante certe domeniche pigre, anche se tutti gli episodi sono comodamente disponibili su Netflix. Questo significa essere una serie cult: attraversare decenni e generazioni senza passare mai di moda. Da tanto tempo i fan chiedono alla creatrice Amy Sherman-Palladino un secondo revival, difficile da realizzare soprattutto a causa dei molti impegni dei membri del cast, quasi tutti più o meno rimasti sulla cresta dell'onda anche dopo la fine della serie. Ma sapete cosa fanno oggi Lauren Graham, Alexis Bledel e tutti gli altri? Ecco come vanno le loro vite e dove possiamo rivederli in tv.

Che fine hanno fatto? Il cast di Una mamma per amica ieri e oggi

Lauren Graham (Lorelai Gilmore)

Per Lauren Graham è stato difficile smarcarsi dal ruolo della mamma della tv per eccellenza. Infatti ha interpretato un'altra mamma, Sarah Braverman, in Parenthood dal 2010 al 2015. Nel frattempo, ha ricoperto alcuni ruoli anche al cinema in film come Un'impresa da Dio e Perché te lo dice mamma e ha prestato la sua voce nel film d'animazione Piovono Polpette. Nel 2017 è apparsa in un arco di episodi di Curb Your Enthusiasm e, nel 2020, ha mostrato di saper anche cantare nella serie Lo straordinario mondo di Zoey. Di recente l'abbiamo vista su Disney+ nella serie Stoffa da campioni - Cambio di gioco, cancellata dopo due stagioni. Per quanto riguarda la sua vita privata, Graham è stata insieme alla sua co-star di Parenthood Peter Krause per 12 anni, fino al 2022 quando la coppia si è separata.

Alexis Bledel (Rory Gilmore)

Oltre che in Una mamma per amica, Alexis Bledel negli anni 2000 ha recitato anche in un altro piccolo cult, 4 amiche e un paio di jeans (sia nel primo film che nel sequel). Ha interpretato poi un ruolo in Mad Men dove ha conosciuto l'attore Vincent Kartheiser che ha sposato ma da cui ha poi divorziato nel 2022. Nel 2014 ha recitato, accanto a Jason Ritter, nella serie di breve durata Us & Them. Nel 2017 ha vinto un Emmy per la sua interpretazione di Emily, l'ancella Diglen, in The Handmaid's Tale. Ma alla fine della quarta stagione ha lasciato la serie per ragioni non ben precisate. Prima, al cinema, l'avevamo vista in film come Violet & Daisy, Jenny's Wedding e Crypto.

Scott Patterson (Luke Danes)

Dopo Una mamma per amica, Scott Patterson si è dedicato al genere horror interpretando ruoli in Saw IV, V e VI. In tv lo abbiamo visto anche in 90210 e in The Event. Prossimamente lo vedremo nei film The Rogue e Liberty, attualmente in pre-produzione. In ogni caso, l'attore è rimasto sempre legato alla famiglia di Una mamma per amica e nel 2021 ha lanciato il podcast I Am All In dove commentava la serie facendo un rewatch degli episodi.

Melissa McCarthy (Sookie St. James)

La carriera di Melissa McCarthy ha preso il volo proprio dopo Una mamma per amica. L'attrice ha subito recitato in sitcom come Samantha Chi? e Mike & Molly e nei film Le amiche della sposa, Corpi da reato e Ghostbusters (solo per citarne alcuni). In streaming di recente l'abbiamo vista nelle serie Nine Perfect Strangers e God's Favorite Idiot e prestissimo la vedremo ricoprire il ruolo di Usula nel remake live-action de La sirenetta. Ha ricevuto due nomination all'Oscar e al Golden Globe, oltre a due Emmy Awards. L'attrice è sposata con l'attore Ben Falcone dal 2005 con cui ha due figli.

Jared Padalecki (Dean Forester), Milo Ventimiglia (Jess Mariano) e Matt Czuchry (Logan Huntzberger)

Cosa fanno gli interpreti dei tre principali interessi amorosi di Rory? Dopo Una mamma per amica, la carriera di Jared Padalecki è decollata grazie a Supernatural, dove ha recitato per ben 15 stagioni. Ora è in tv con il reboot di Walker Texas Ranger, Walker. È sposato dal 2010 con l'attrice Genevieve Cortese, con cui vive in una fantastica fattoria ad Austin, in Texas, e la coppia ha tre figli e tre cani.

Milo Ventimiglia, prima di farci piangere ogni settimana interpretando Jack Pearson in This is Us, è stato anche tra i protagonisti di Heroes andata in onda dal 2006 al 2010. Ora è di nuovo in tv: in streaming su Prime Video lo rivedremo nell'ultima stagione de La fantastica signora Maisel, su ABC invece con la serie The Company You Keep (ancora inedita in Italia). L'attore è felicemente single, perchè concentrato sulla sua carriera.

Dopo Una mamma per amica, Matt Czuchry ha recitato in un arco di episodi di Friday Night Lights e, soprattutto, in oltre 150 episodi di The Good Wife nel ruolo di Cary Agos. Ora interpreta da 6 stagioni il dottor Conrad Hawkins nel medical drama The Resident. L'attore è molto riservato sulla sua vita privata e, per quanto ne sappiamo, al momento è single.