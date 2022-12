Un salto oltremanica: Da Gangs of London a This England, le migliori serie britanniche da vedere su NOW

News Serie TV

Il crime drama con Joe Cole disponibile in streaming con le prime due stagioni. E se amate lo stile British anche nelle serie tv, ecco altri 5 titoli da vedere su NOW.

Il Regno Unito sarà anche uscito dall'Unione europea, ma le sue Serie TV continuano a riunire davanti agli schermi e mettere d'accordo un numero sempre maggiore di spettatori in tutto il continente e anche altrove. Pure in Italia, dove la fiction britannica si è guadagnata un posto privilegiato nei cuori degli appassionati con le sue storie fortemente radicate nella realtà, l'eleganza e il perfetto aplomb dei suoi personaggi e un umorismo inimitabile. Il portabandiera di questi ultimi anni è il crime thriller dal forte impatto visivo Gangs of London. Non a caso è stato nominato come miglior drama ai BAFTA Awards, il più prestigioso dei premi televisivi britannici. Disponibile in streaming solo su NOW con tutti gli episodi finora prodotti (diciassette, divisi in due stagioni), la serie Sky Original è stata definita da molti la Gomorra d'oltremanica. Segue lo scontro tra bande rivali e altre organizzazioni criminali nella Londra dei giorni nostri. Una metropoli moderna, frenetica e cosmopolita che stride con gli affari loschi e le crudeltà della malavita che la infestano.

Firmata dal maestro dell'action-fighting Gareth Evans e da Matt Flannery, Gangs of London racconta la storia dei Wallace, una famiglia criminale vecchio stampo che controlla i traffici e assicura la pace fra le gang di Londra. Da oltre 20 anni, Finn Wallace (il nominato al Golden Globe Colm Meaney), il patriarca, è il criminale più potente della città. Lui basa il proprio potere su una fragile alleanza tra bande criminali di ogni parte del mondo arrivate in città per contrabbandare qualunque cosa. Miliardi di sterline circolano ogni anno nella sua organizzazione. Ora però è morto, e nessuno sa chi ne ha commissionato l'omicidio. Con temibili nemici a ogni angolo e le gang della città pronte a tutto per prendere il potere, è suo figlio Sean (Joe Cole, Peaky Blinders), aiutato dai "leali" Dumani, a subentrare alla guida della famiglia e dell'organizzazione. E per vendicare il padre è pronto a mettere a repentaglio la difficile alleanza fra le gang della capitale. Ben presto, la sua crociata dimostra che per qualcuno che ha tutto da perdere ce n'è un altro che ha tutto da guadagnare. Chi vincerà la battaglia per conquistare l'anima di Londra?



Altre 5 Serie TV britanniche da vedere su NOW

Gangs of London è solo una delle serie nate all'ombra del Big Ben e in altri affascinanti luoghi del Regno Unito disponibili in streaming su NOW. Solo una delle produzioni di alto profilo che vi appassioneranno e sorprenderanno. La recente This England, una miniserie Sky Original, fa un resoconto lucido della situazione complessa che il Paese sta attraversando in seguito alla Brexit e a causa della pandemia di Covid-19. Il premio Oscar Kenneth Branagh interpreta l'ex Primo Ministro Boris Johnson, alle prese con queste sfide senza precedenti e una controversa vita politica e privata. BoJo inizialmente sottovaluta la minaccia sanitaria che sta investendo il Paese, impegnato com'è a gestire beghe interne al governo inglese e a contenere lo scandalo legato alla gravidanza della sua giovane compagna. Poi cerca di limitare i danni, non sempre con accortezza, talvolta mal consigliato, finendo egli stesso in ospedale dopo aver contratto il virus. Veste i panni del Primo Ministro britannico, questa volta l'immaginario Robert Sutherland, anche Robert Carlyle nel drama politico Sky Original Cobra, disponibile su NOW con le prime due stagioni. Di fronte a un'emergenza spaventosa - una massiccia esplosione solare che ha colpito l'Europa facendo saltare la rete elettrica e i sistemi di navigazione -, la Gran Bretagna si ritrova senza elettricità e in un caos sociale e politico. La commissione COBRA, una squadra costituita da massimi esperti dello Stato e importanti personalità politiche, lotta per proteggere il popolo, tra aspettative pubbliche, ambizioni personali, bisogni familiari e avversari politici che coglieranno qualsiasi segno di debolezza come un'opportunità per colpire.

Progetto Lazarus è un thriller fantascientifico incentrato su un uomo che continua a rivivere lo stesso giorno dopo aver assistito alla fine del mondo. George (Paapa Essiedu) viene reclutato da un'organizzazione che sfrutta il suo potere per prevenire catastrofi globali azzerando il tempo. Ma quando a perdere la vita è la donna che ama, lui è pronto a infrangere le regole per mettere in atto un piano che potrebbe rappresentare una minaccia per l'intero pianeta. Spazio poi all'umorismo, quello nero, in I Hate Suzie, dramedy nominato a tre BAFTA. In attesa dell'imminente seconda stagione, disponibile a fine anno su Sky e NOW, seguiamo la brava Billie Piper nei panni di un'attrice in declino dopo aver conosciuto il successo durante gli anni dell'adolescenza. Quando il suo smartphone viene hackerato e alcune sue foto compromettenti finiscono online, Suzie sperimenta sulla propria pelle le otto fasi del trauma mentre cerca di non far naufragare il suo matrimonio e proteggere suo figlio dallo scandalo. Da non perdere anche Landscapers, miniserie Sky e HBO in cui la super coppia formata dalla vincitrice dell'Emmy Olivia Colman e David Thewlis interpretano una coppia apparentemente normale - i miti e devoti Christopher e Susan Edwards - che si ritrova al centro di un'indagine quando i cadaveri dei genitori di lei vengono scoperti nel giardino sul retro della loro casa a Mansfield, nel Nottinghamshire. Ispirato da una storia vera, il crime drama si è affermato come un'esplorazione esilarante e cupamente divertente dell'amore e del potere dell'immaginazione.