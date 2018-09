Tom Hiddleston sarà Loki in una Serie TV?

I progetti della Disney su come trarre beneficio dall'onda del successo dei cinecomic Marvel per il lancio nel tardo 2019 del proprio servizio di video in streaming cominciano a farsi un po' più chiari. Diverse fonti riportano che lo studio ha avviato lo sviluppo di alcune miniserie incentrate su altrettanti personaggi chiave del Marvel Cinematic Universe.

Mentre Disney preferisce per ora non commentare le indiscrezioni, Variety, certamente una delle voci più attendibili del settore, riporta che tra gli adattamenti in sviluppo due si concentrerebbero sull'antieroe Loki e su Scarlet Witch, interpretati da Tom Hiddleston ed Elizabeth Olsen come sul grande schermo. Si tratterebbe di serie indipendenti, quindi slegate apparentemente da ciò che Marvel e Disney stanno raccontando al cinema, disponibili con cicli non più lunghi di 6-8 episodi.

Se confermate, le miniserie su Loki e Scarlet Witch sarebbero solo le ultime di una lista sempre più lunga di produzioni originali che il colosso dell'intrattenimento sta preparando per il suo debutto nel mercato delle internet tv. Si aggiungerebbero alla serie live-action (forse più di una) ambientata nell'universo di Star Wars, alla serie basata su High School Musical, all'adattamento animato di Monsters & Co. e al revival di Star Wars: The Clone Wars.