The Witcher 2: Netflix svela il primo criptico teaser trailer e annuncia il WitcherCon

News Serie TV

Ciri è protagonista della prima clip della seconda stagione, mentre il 9 e il 10 luglio arriva un evento virtuale per i fan organizzato in collaborazione con CD Projekt Red.

La Geeked Week - la settimana di annunci, anteprime e sorprese sui film e sulle serie più amate di Netflix - si è chiusa con due succose novità per gli appassionati di The Witcher: un primo, cripico teaser trailer della seconda stagione incentrato sul personaggio di Ciri (Freya Allan) e l'annuncio del WitcherCon, un evento virtuale organizzato in collaborazione con CD Projekt Red e dedicato a tutti i fan del franchise, sia quelli della serie tv che quelli del popolare videogioco.

Non ci perderemo più nel bosco. Ecco CIRI nella stagione 2 di The Witcher. pic.twitter.com/JP1oc76Sdu — Netflix Italia (@NetflixIT) June 11, 2021

The Witcher 2: Ciri è confusa nel primo teaser trailer

La clip diffusa si concentra su Ciri, la principessa che alla fine della prima stagione si è riunita con il Witcher interpretato da Henry Cavill dopo la disastrosa battaglia di Colle Sodden. Nei nuovi episodi Geralt di Rivia, convinto che Yennefer (Anya Chalotra) sia morta, cercherà di portare Ciri nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia di Kaer Morhen, quartier generale degli Witcher. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lotteranno per la supremazia, lui dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: i suoi misteriosi poteri. Nel breve teaser la vediamo smarrita, alle prese con un misterioso pugnale e un'incomprensibile scritta in rune antiche.

The Witcher: Arriva il WitcherCon, l'evento dedicato ai fan del franchise

Il WitcherCon si terrà sui canali Twitch e YouTube di Netflix venerdì 9 luglio alle ore 19.00 e sarà seguito da un secondo stream sabato 10 luglio alle ore 3.00 sugli stessi canali. Si tratterà del primo evento multi-format in assoluto dedicato all'universo di The Witcher, con molti annunci e interessanti panel interattivi che avranno come protagonisti coloro che hanno creato il mondo dei videogiochi e quello della serie. Ci saranno novità, esclusive scene dietro le quinte e rivelazioni dell’intero franchise di The Witcher, compreso il nuovo gioco mobile The Witcher: Monster Slayer, ma anche dei fumetti, del merchandise della serie Netflix e del film anime Nightmare of the Wolf. Durante l’evento i fan potranno poi esplorare le tradizioni, le leggende, i mostri e le origini del Continente.

Intanto, sappiamo che le riprese dei nuovi episodi di The Witcher sono terminate ma ancora non è stata svelata una data di uscita; la serie, come anticipato dal capo di Netflix Ted Sarandos, arriverà comunque entro la fine dell'anno, probabilmente negli ultimi mesi del 2021. Se volete rimanere sempre aggiornati, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su The Witcher 2.