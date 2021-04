The Witcher 2, terminate le riprese della seconda stagione: Il video annuncio della showrunner

News Serie TV

La serie fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski tornerà con i nuovi episodi su Netflix entro la fine del 2021.

La notizia circolava in rete già da qualche ora ma adesso abbiamo l'ufficialità: le riprese della seconda stagione di The Witcher, la serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, si sono finalmente concluse. Lo annuncia la showrunner Lauren Schmidt Hissrich in uno speciale video che mostra alcuni momenti del cast e della troupe sul set. Il nuovo capitolo delle storie del Witcher interpretato da Henry Cavill, fa sapere Netflix, arriverà in streaming entro la fine del 2021.

The Witcher 2: Conclusi i lavori della seconda stagione

The Witcher è stata una delle produzioni tv maggiormente colpite dai problemi logistici e sanitari legati alla pandemia. A marzo 2020, a pochi giorni dall'inizio delle riprese della nuova stagione nei pressi di Londra, il set aveva dovuto chiudere in seguito ad alcuni casi di positività al coronavirus (tra cui l'attore Kristofer Hivju, una delle new entry della seconda stagione). Successivamente, il protagonista Henry Cavill ha subito un infortunio che lo ha tenuto per diverse settimane lontano dal set. Ora, finalmente, ben 158 giorni dopo l'inizio della produzione, sono stati portati a termine di lavori di una stagione che si preannuncia già mastodontica, perché girata in 15 diverse località del Regno Unito e con il coinvolgimento di 89 membri del cast, circa 1.200 membri della troupe e - assicura la showrunner - tantissimi nuovi mostri.

Le anticipazioni della seconda stagione

Dalle prime anticipazioni diffuse, sappiamo che nella seconda stagione, convinto che Yennefer (Anya Chalotra) sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia porterà Ciri (Freya Allan) nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lotteranno per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé. Tanti i nuovi personaggi che vedremo nei prossimi episodi: dal leggendario maestro Vesemir con il volto di Kim Bodnia a Eskel interpretato da Basil Eidenbenz, dall'uomo maledetto Nivellen, ruolo affidato al già citato attore de Il Trono di Spade Kristofer Hivju, alla la sacerdotessa Nenneke interpretata dall'attrice di Bridgerton Adjoa Andoh.

