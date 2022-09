The White Lotus in Sicilia: Le nuove foto della seconda stagione anticipate da EW

News Serie TV

Il nuovo capitolo della serie antologica debutta negli Stati Uniti, su HBO, il 30 ottobre: ecco qualche anticipazione.

L'estate e le vacanze, su HBO, arrivano in pieno autunno. Ma non possiamo che attenderle con impazienza visto che stiamo parlando di The White Lotus, la serie antologica satirica in cui il creatore Mike White si è preso gioco dei ricchi, bianchi e viziati americani in vacanza. La prima osannata stagione solo qualche settimana fa ha trionfato agli Emmy aggiudicandosi ben 10 statuette. E visto che la seconda, in arrivo il 30 ottobre su HBO in America e prossimamente su Sky e in streaming su NOW in Italia, è ambientata in Italia - precisamente a Taormina - le cose si fanno ancora più interessanti. Entertainment Weekly ha svelato alcune foto inedite tratte dai nuovi episodi e ha scambiato quattro chiacchere con l'ideatore. Ecco qualche anticipazione e cosa dobbiamo aspettarci.

The White Lotus 2: La trama e i personaggi

La prima stagione di The White Lotus ha seguito un gruppo di ospiti e i dipendenti di un resort di lusso delle Hawaii, esplorandone i problemi familiari e segreti nell'arco di una settimana. La seconda, intitolata The White Lotus: Sicily, si concentrerà su un diverso gruppo di ospiti e sui dipendenti di un'altra struttura della White Lotus, questa volta in Sicilia. Sabrina Impacciatore farà da padrona di casa nei panni di Valentina, la direttrice del resort che si aspetta l'assoluta perfezione da parte del suo staff. Ci sono poi Aubrey Plaza (Parks and Recreation) e Will Sharpe (Giri/Haji) nei panni dei coniugi Harper ed Ethan Spiller, che stanno visitando l'Italia con il compagno di stanza del college di Ethan, Cameron (Theo James) - un uomo d'affari benestante e di grande successo - e la moglie di Cameron, Daphne (Meghann Fahy).

Il cast include, inoltre, l'ex star de I Soprano Michael Imperioli che interpreta Dominic Di Grasso, un ospite in vacanza con il figlio appena laureato Albie e con suo padre anziano Bert interpretati rispettivamente da Adam DiMarco (The Order) e F. Murray Abraham (Homeland). Tom Hollander (The Night Manager) è Quentin, un espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e suo nipote Jack (Leo Woodall). C'è poi il gran ritorno di Jennifer Coolidge nei panni dell'esplosiva Tanya, un personaggio che avevamo già conosciuto nella prima stagione. Insieme a lei tornerà Jon Gries nei panni di suo marito Greg, che non è affatto contento di ritrovarsi in vacanza anche con l'assistente della moglie, Portia - una ragazza neolaureata che viaggia con il suo capo in cerca di avventure - interpretata da Haley Lu Richardson.

Infine le italiane Beatrice Grannò (Doc - Nelle tue mani) e Simona Tabasco (Luna Park) interpretano rispettivamente le siciliane Mia - una cantante di talento in cerca della sua grande occasione - e Lucia, una abitante del posto che frequenta il resort White Lotus in cerca di lavoro e di opportunità tra la clientela benestante.

Le anticipazioni da Mike White e Aubrey Plaza: Un omicidio e molte dinamiche di coppia

A differenza della prima stagione che per motivi sanitari era stata girata esclusivamente in un hotel Four Seasons di Maui alle Hawaii, la seconda ha potuto allargare i confini. Il fulcro della storia resta il resort - in questo caso per le riprese è stato utilizzato il San Domenico Palace di Taormina - ma sono stati inclusi anche altri luoghi iconici della Sicilia visto che le restrizioni causa Covid erano meno severe. "Abbiamo allargato la nostra tela e questo ha apportato un enorme miglioramento", ha spiegato Mike White. Proprio la Sicilia ha ispirato in modo significativo lo showrunner che quindi in questa seconda stagione è andato verso una direzione diversa. "La Sicilia aveva un'atmosfera completamente diversa dall'idea iniziale. Non sembrava giusto rimanere fermi su quella. Il tipo di mitologia associata alla Sicilia, almeno dal punto di vista degli americani, prevede elementi come l'opera, la mafia e il romanticismo italiano. Ho capito che dovevo focalizzarmi di più sugli uomini e sulle donne, su relazioni e adulterio, quindi ho fatto perno su questo", ha aggiunto il creatore.

Come la prima stagione, anche la seconda si aprirà con un misterioso omicidio che ci viene mostrato nella scena di apertura della premiere. White ha pensato che fosse un elemento vincente da mantenere anche nella seconda stagione, ma per il resto le due stagioni saranno molto diverse. "Sembra che la posta in gioco sia più alta e ci siano drammi e colpi di scena più intensi rispetto alla prima stagione", ha detto a EW Aubrey Plaza, che interpreta l'avvocato Harper Spiller. "Ovviamente le storie e i personaggi sono più 'vulcanici' perché quella era l'energia in Sicilia. Noi americani vediamo nell'Italia questo tipo di cultura del 'macho' e quando hai un gruppo di americani che vanno in Europa c'è sempre quel discorso dello stile americano puritano rispetto gli italiani che sembrano essere molto più aperti e sexy", ha aggiunto.

Nei nuovi episodi, insomma, verranno esplorate in particolar modo le dinamiche che muovono le coppie in vacanza. Ogni coppia, secondo gli autori di The White Lotus, pensa di essere migliore delle altre in vacanza, e guardare le coppie protagoniste cercare di andare d'accordo in modo civile mentre si giudicano e si confrontano costantemente a vicenda dà un nuovo significato alla parola imbarazzante. "Penso che sia abbastanza naturale quando sei in una coppia e trascorri del tempo con un'altra coppia, c'è sempre questa cosa di confronto e contrasto. Hanno una relazione migliore di noi?' 'Stiamo bene?' 'Sono buoni?' "Chi è più felice?" Le coppie tendono a competere tra loro in qualche modo, specialmente le coppie infelici", ha concluso l'attrice.

Noi non vediamo l'ora di guardare i nuovi vacanzieri di The White Lotus in azione tra le bellezze della Sicilia, e voi?