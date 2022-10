The White Lotus 2 a novembre su Sky e in streaming su NOW: Il trailer ufficiale ci porta in Sicilia

News Serie TV

Nel cast della seconda stagione ambientata a Taormina e dintorni ci sono anche le italiane Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco e Beatrice Grannò.

Pronti a immergervi nella calda, accogliente e misteriosa atmosfera siciliana di The White Lotus 2? La seconda stagione della serie di successo di Mike White, premiata con 10 Emmy all'ultima edizione degli Emmy Awards, arriverà in Italia quasi in contemporanea con gli Stati Uniti. Sky ha appena annunciato che i nuovi 7 episodi debutteranno a partire dal 7 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie andrà ogni lunedì su Sky Atlantic con un episodio a settimana. Per l'occasione, è stato diffuso anche il trailer ufficiale sottotitolato in italiano, che vedete qui sotto.





The White Lotus: La trama della seconda stagione ambientata in Sicilia

La prima stagione di The White Lotus ha seguito un gruppo di ospiti e i dipendenti di un resort di lusso delle Hawaii, esplorandone i problemi familiari e segreti nell'arco di una settimana. La seconda, si concentrerà su un diverso gruppo di ospiti e sui dipendenti di un'altra struttura della White Lotus, questa volta in Sicilia. Saranno quindi le bellezze mozzafiato dell'isola a fare da sfondo ai nuovi episodi della serie HBO rivelazione della scorsa estate. Il nuovo capitolo è ambientato in un esclusivo resort di Taormina e segue diversi personaggi in vacanza o al lavoro.

Il cast stellare e i personaggi

Il cast stellare internazionale comprende anche tre amate attrici italiane: Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco e Beatrice Grannò. Sabrina Impacciatore farà da padrona di casa nei panni di Valentina, la direttrice del resort White Lotus Sicilia che è appassionata e dedita al suo lavoro e pretende la perfezione dal suo staff. Ci sono poi F. Murray Abraham nella parte di Bert Di Grasso, in visita in Sicilia con il figlio Dominic (Michael Imperioli) e il nipote Albie (Adam DiMarco): Bert sta diventando fragile, ma si considera ancora virile e capace; Aubrey Plaza (Parks and Recreation) e Will Sharpe (Giri/Haji) nei panni dei coniugi Harper ed Ethan Spiller, che stanno visitando l'Italia con il compagno di stanza del college di Ethan, Cameron (Theo James) - un uomo d'affari benestante e di grande successo - e la moglie di Cameron, Daphne (Meghann Fahy), una mamma casalinga.

The White Lotus sbanca agli Emmy 2022: 5 motivi per cui dovreste guardarla ora Leggi anche

Il cast include, inoltre, Tom Hollander (The Night Manager) che è Quentin, un espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e suo nipote Jack (Leo Woodall). C'è poi il gran ritorno di Jennifer Coolidge nei panni dell'esplosiva Tanya, un personaggio che avevamo già conosciuto nella prima stagione. Insieme a lei tornerà Jon Gries nei panni di suo marito Greg, che non è affatto contento di ritrovarsi in vacanza anche con l'assistente della moglie, Portia - una ragazza neolaureata che viaggia con il suo capo in cerca di avventure - interpretata da Haley Lu Richardson. Infine Beatrice Grannò (Doc - Nelle tue mani) e Simona Tabasco (Luna Park) interpretano rispettivamente le siciliane Mia - una cantante di talento in cerca della sua grande occasione - e Lucia, una abitante del posto che frequenta il resort White Lotus in cerca di lavoro e di opportunità tra la clientela benestante.