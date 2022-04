The Walking Dead, terminate le riprese dopo 11 stagioni: Le foto commemorative

News Serie TV

In Italia, lo zombie drama è in streaming con i nuovi episodi su Disney+.

Dopo 12 anni, 11 stagioni e 177 episodi, The Walking Dead chiude. Nella giornata di ieri, si sono concluse nella Georgia le riprese dell'undicesima e ultima stagione del fortunato zombie drama di AMC basato sul fumetto di Robert Kirkman e Tony Moore. Il momento è stato immortalato da un paio di scatti, uno dei quali ha riunito tutti i membri della produzione, cast incluso.

"Fine delle riprese. 11 stagioni, 12 anni. Mai sono stato così maltrattato ed è stato un vero spasso", ha scritto la star Norman Reedus (interprete di Daryl Dixon), reduce da un trauma cranico, su Twitter. "Grazie a tutti per aver fatto questo viaggio con noi, e che viaggio è stato". Nelle ore precedenti, lo stesso Reedus si era mostrato alquanto commosso in un video condiviso su Instagram dal regista e produttore esecutivo Greg Nicotero. In quell'occasione, il suo ultimo giorno di riprese, aveva detto che probabilmente sarebbe finito "sul pavimento del bagno con un Martini a piangere".

La fine delle riprese di The Walking Dead arriva mentre in tv prosegue (fino al 18 aprile) la programmazione della seconda parte della stagione 11, in Italia in streaming su Disney+ ogni lunedì. La terza e ultima, lunga anch'essa 8 episodi, è prevista invece più tardi quest'anno, presumibilmente dopo l'estate.

The Walking Dead: Il successo e poi il tonfo, ma non è davvero finita

Sarebbe poco onesto fare finta che la corsa di The Walking Dead durante questi anni sia stata sempre baciata dal successo. È vero, rimane la serie più seguita nella storia di AMC, capace di riunire davanti agli schermi la stessa sera oltre 17 milioni di spettatori; numeri incredibili per una trasmissione via cavo. Ma oggi le cose vanno in modo ben diverso. Riavvolgendo la storia, è facile trovare l'esatto istante in cui il cuore di molti appassionati è andato in pezzi: quando Negan ha preso il sopravvento usando la sua Lucille contro Glenn. Da allora, le medie d'ascolto sono precipitate, fino al minimo storico di domenica scorsa - 1,55 milioni di spettatori.

Ma la fine di The Walking Dead non sarà anche la fine di un franchise che, sebbene ridimensionato, resta forte. Mentre Fear the Walking Dead è ben lontana dal dire addio ed è stata recentemente rinnovato per un'ottava stagione, altri tre nuovi spin-off arriveranno in tv tra quest'estate e il prossimo anno. Tales of the Walking Dead è un'antologia nella quale ciascun episodio (per ora ne sono previsti sei) racconterà una storia autonoma incentrata su personaggi nuovi o già incontrati nel franchise, gettando così nuova luce sui loro retroscena. Isle of the Dead seguirà l'improbabile coppia formata da Negan e Maggie (Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan) in una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma molto tempo fa. Inoltre, la collaudata coppia formata da Daryl e Carol (Reedus e Melissa McBride) sarà al centro di uno spin-off i cui dettagli - incluso il titolo - non sono stati ancora resi noti. Non è tutto. Sebbene dall'annuncio nel 2019 non ci siano stati aggiornamenti, Andrew Lincoln riprenderà il ruolo di Rick Grimes in una trilogia di film dedicata alle misteriose sorti del personaggio.