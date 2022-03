The Walking Dead 11: Norman Reedus si commuove per l'ultimo giorno di riprese, il video

News Serie TV

In un video postato su Instagram dal produttore esecutivo Greg Nicotero, l'interprete di Daryl ha ricordato la sua esperienza nella serie: "È stata una vera gioia".

Anche sul set di The Walking Dead è arrivato il momento dei saluti (più o meno, visto che come sappiamo ci aspettano diversi spin-off e, forse, dei film). Lo zombie drama di successo si concluderà tra qualche settimana e l'interprete di Daryl Norman Reedus ha già terminato le riprese. In occasione del suo ultimo giorno sul set, il produttore esecutivo della serie Greg Nicotero ha immortalato le emozioni dell'attore con un video poi postato su Instagram.

Addio The Walking Dead: Il ricordo di Norman Reedus

Nel video che vedete qui sotto Nicotero ricorda come siano passati ormai 12 anni da quando è stato girato l'episodio pilota di The Walking Dead ad Atlanta. "Ricordi quando eravamo piccoli e abbiamo iniziato questa serie? Io avevo i capelli corti", osserva Nicotero. "Ti voglio bene, amico. Grazie di tutto. È stata una vera gioia. Sento come se il mio intero cervello stesse andando in cortocircuito in questo momento. Non riesco davvero a capire cosa sta succedendo", dice un molto emozionato Reedus (che solo qualche settimana va aveva subito una commozione cerebrale sul set, un incidente per fortuna non grave che lo ha tenuto a casa soltanto una settimana). L'attore, infine, dice all'amico che probabilmente sarà "sul pavimento del bagno con un Martini in lacrime" tra circa dodici ore.

Il futuro di The Walking Dead

La stagione 11 di The Walking Dead (in Italia attualmente disponibile in streaming su Disney+ con un nuovo episodio ogni lunedì) sarà l'ultima, ma sappiamo bene che il franchise basato sui fumetti di Robert Kirkman avrà ancora lunga vita. Lo stesso Reedus tornerà a recitare al fianco di Melissa McBride in uno spin-off dedicato a Daryl e Carol, mentre Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan saranno in un altro spin-off, Isle of the Dead, ambientato a New York. Ci sono poi la serie antologica Tales of the Walking Dead, dove vedremo sia vecchi che nuovi volti, e Fear the Walking Dead, attualmente in corso. Senza considerare uno o due film di cui si era parlato in passato e su cui, per il momento, non abbiamo nuove informazioni.