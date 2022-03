Trauma cranico sul set di The Walking Dead per Norman Reedus

News Serie TV

L'attore non è in pericolo di vita. Rinviata la conclusione delle riprese dell'undicesima e ultima stagione.

Incidente sul set di The Walking Dead per la star Norman Reedus. Deadline riporta che lo scorso 11 marzo l'attore 53enne, interprete sin dalla prima stagione del sopravvissuto all'apocalisse zombie Daryl Dixon, ha subito un trauma cranico mentre si trovava sul set di uno degli ultimi episodi della serie di successo di AMC in Georgia.

Norman Reedus: Le condizioni dopo l'incidente sul set

"Norman ha avuto una commozione cerebrale" ha riferito al sito il portavoce dell'attore, Jeffrey Chassen. "Si sta riprendendo bene e presto tornerà a lavorare. Grazie a tutti per l'interessamento". Non è chiaro se l’incidente sia avvenuto mentre Reedus stava girando una scena o meno. Mentre quest'ultimo non sarà disponibile per un periodo, affinché possa riprendersi, AMC ha rinviato di alcuni giorni il completamento dei lavori mentre la produzione è impegnata nelle riprese degli ultimi episodi della terza e ultima parte dell'undicesima e ultima stagione.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, questa non sarà l'ultima volta di Reedus nei panni di Daryl Dixon, uno dei personaggi più amati dai fan di The Walking Dead. Dopo il finale dell'undicesima stagione, nel 2023, lui e la co-star Melissa McBride (interprete di Carol Peletier) saranno i protagonisti di uno spin-off sequel incentrato sui loro personaggi, progetto ancora senza titolo. Nel frattempo, Deadline ricorda come quella di TWD sia stata una produzione segnata infelicemente da diversi incidenti sul set, inclusa la tragica morte dello stuntman John Bernecker nel 2017. Due anni prima, lo stesso Reedus era rimasto ferito a un braccio durante le riprese di un episodio della quinta stagione.