The Walking Dead 11: Anticipazioni, trama, cast e curiosità sull'undicesima stagione

Tutte le anticipazioni e quello che sappiamo sulla prossima stagione dello zombie drama di AMC.

Con un nuovo spin-off in arrivo e una trilogia cinematografica in preparazione, The Walking Dead rimane, anche dopo 10 stagioni, una delle serie più floride del panorama televisivo. L'emergenza sanitaria del Coronavirus non ha permesso di completare la post-produzione del finale della decima stagione di The Walking Dead, rinviato a data da destinarsi e anche il debutto del nuovo spin-off The Walking Dead: World Beyond è stato posticipato. Fortunatamente, però, la serie madre era stata già rinnovata per un undicesima stagione lo scorso ottobre. In attesa di capire quando potremo vedere l'ultimo episodio girato, ecco tutto quello che sappiamo, già da adesso, sulla stagione 11: la trama, il cast e le anticipazioni.

The Walking Dead 11: Quando esce l'undicesima stagione?

È difficile fare previsioni, già da adesso, sulla data di uscita dell'undicesima stagione. L'attuale stop a gran parte delle produzioni televisive non permette di fare ipotesi sulla data di avvio dei lavori per la prossima stagione di The Walking Dead. Se non ci fosse stata l'emergenza, la stagione 11 sarebbe potuta uscire nell'autunno del 2021, proprio come tutti i precedenti cicli di episodi che hanno sempre debutatto nel mese di Halloween.

The Walking Dead 11: Trama e anticipazioni

Come è ipotizzabile, la sceneggiatura della stagione 11 di The Walking Dead è ancora tenuta sotto chiave. Di certo la serie ci ha abituati a colpi di scena allontanandosi, in più di un'occasione, dai fumetti che l'hanno ispirata. Possiamo immaginare che gran parte della prossima stagione sarà dedicata al racconto di un attesissimo ritorno, quello di Maggie Greene (Lauren Cohan) che tornerà a tempo pieno nello show. Sarà interessante vedere in che modo sarà reintrodotta nello show dopo l'addio di Michonne (Danai Gurira) che, se pure già atteso, non sembra definitivo.

Episodio musicale in vista?

Durante lo scorso New York Comic-Con Scott M. Gimple, Chief Content Officer per l'universo di The Walking Dead, aveva accennato alla possibilità di un episodio musicale. "Il team di produzione ci sta pensando", aveva detto. In seguito, non si è più parlato di questa possibilità ma, se diventasse realtà, non dovremmo stupirci: se Michael Jackson ha fatto ballare gli zombi in Thriller, può farlo anche The Walking Dead! (Per non parlare del fatto che altri drama soprannaturali quali Buffy L'ammazzavampiri o Supernatural hanno già battuto questo terreno).

Il cast

In The Walking Dead è diventato molto difficile prevedere chi sopravviverà e quindi tornerà nella prossima stagione. Come già detto, sappiamo che tornerà uno dei personaggi più amati dai fan, Maggie. La sua interprete Lauren Cohan si è mostrata entuasiasta per il ritorno e a Hollywood Reporter ha dichiarato: "Mi sembra di tornare a casa. È così emozionante. Per me è una famiglia!". Appare altamente improbabile il ritorno di Danai Gurira, nonostante il produttore esecutivo Scott M. Gimple abbia accennato al fatto che la storia di Michonne non sia finita qui e che c'è altro da sapere su di lei. Resta da capire dove e quando.

Queste sono tutte le anticipazioni trapelate, fino a questo momento, sulla trama e il cast di The Walking Dead 11. Nonostante manchino ancora molti mesi fino all'undicesima stagione (e che quest'anno potrebbe arrivare più tardi del solito), abbiamo comunque la certezza che ancora un ultimo episodio inedito, il finale della decima stagione, ci divide dai nuovi episodi e, quando arriverà, sarà sicuramente un piacevole intermezzo per ingannare l'attesa.