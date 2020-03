The Walking Dead: Il finale della stagione 10 rinviato a causa del Coronavirus

News Serie TV

Nel frattempo, Andrew Lincoln dedica una serenata a Danai Gurira, che ha lasciato la serie nell'episodio di questa settimana.

The Walking Dead lascerà il proprio pubblico con il fiato sospeso un po' più del previsto. La rete americana AMC ha annunciato che, a causa della crisi sanitaria che stiamo attraversando, il finale della stagione 10 del popolare zombie drama non potrà andare in onda il 12 aprile (in Italia il giorno successivo su Fox) come previsto, ma sarà rinviato a data da stabilire.

The Walking Dead 10, salta il finale: Il comunicato di AMC

"Purtroppo, la situazione attuale ha reso impossibile completare la post-produzione del finale della stagione 10 di The Walking Dead", ha dichiarato AMC in un comunicato. "Quindi, la stagione in corso si concluderà con il suo 15° episodio il 5 aprile. Il finale andrà in onda come episodio speciale più avanti quest'anno". La notizia segue solo di poche ore il rinvio di The Walking Dead: World Beyond, il nuovo spin-off che avrebbe dovuto esordire subito dopo A Certain Doom, com'è stato intitolato il finale. Nel frattempo, In Italia, da due settimane la serie è in programmazione con la versione originale sottotitolata, in seguito alla chiusura degli studi di doppiaggio a causa delle disposizioni di emergenza legate alla diffusione del nuovo coronavirus Covid-19.

The Walking Dead: La serenata di Andrew Lincoln a Danai Gurira

Per i fan di TWD non è, chiaramente, un momento felicissimo. Solo poche ore fa hanno dovuto dire addio (o, forse, solo arrivederci) a Michonne, l'amato personaggio interpretato da Danai Gurira, la quale già da tempo aveva annunciato la propria intenzione di intraprendere nuovi percorsi professionali. Andrew Lincoln, che ha lasciato la serie prima di lei ma riprenderà il ruolo di Rick Grimes in una serie di film, ha colto l'occasione per dedicare una serenata all'ex collega, come si può vedere in questo video condiviso su Instagram.

Nel video, Lincoln si siede al pianoforte per suonare e cantare un breve estratto di Live and Let Die, sebbene con alcune opportune modifiche al testo. Poi, guardando l'obbiettivo, aggiunge: "Ti voglio bene, Danai, Wow, che gran cosa... Ricordo la prima volta che ti ho incontrata... Eri svenuta fuori dai cancelli della prigione e Rick Grimes e suo figlio pensavano fossi una maniaca con la katana. Ma mio figlio Carl pensava che dovessimo salvarti". Quello, in effetti, fu l'inizio di un legame che si è rafforzato stagione dopo stagione, fino a quando tutti loro non sono diventati una vera e propria famiglia con la nascita di R.J., il figlio che Michonne ha dato alla luce dopo la presunta morte di Rick. Tuttavia, come raccontato nell'episodio Cosa siamo diventati, la storia tra i due potrebbe non essere davvero finita.