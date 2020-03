The Walking Dead saluta Danai Gurira: Rivedremo Michonne? La risposta del produttore esecutivo

News Serie TV

Cos'è accaduto nell'ultimo episodio della stagione 10 e cosa potrebbe accadere ora?

L'episodio della stagione 10 di The Walking Dead in onda su Fox ieri sera, che abbiamo potuto vedere solo nella versione originale sottotitolata poiché gli studi di doppiaggio italiani sono chiusi a causa dell'emergenza Coronavirus, ha visto Michonne, uno dei pochi personaggi storici rimasti, certamente tra i più amati del franchise, lasciare le scene insieme alla sua interprete Danai Gurira. Un addio ampiamente atteso: che questa sarebbe stata l'ultima stagione per l'attrice lo si sapeva da oltre un anno. Durante Talking Dead, il talk show che negli Stati Uniti segue gli episodi della serie, il produttore esecutivo Scott M. Gimple ha smentito le prime voci secondo cui Gurira raggiungerà Andrew Lincoln nei prossimi film di The Walking Dead incentrati su Rick Grimes, ma ha lasciato intendere che quella in Cosa siamo diventati non era l'ultima volta di Michonne con in mano la sua preziosa spada. "La sua storia non è finita", ha detto.

The Walking Dead: L'ultimo episodio di Michonne (Spoiler)

Ma da dove nasce il sospetto che Michonne raggiungerà Rick nei film? Nell'episodio, la sopravvissuta scopre da alcune evidenze che l'ex compagno di apocalisse è stato a bordo di una barca che una tempesta ha trascinato sulla costa di Bloodsworth, l'isola che raggiunge con Virgil (Kevin Carroll) credendo di trovarvi delle armi. Mentre era convinzione comune che Rick fosse morto nell'esplosione del ponte, Michonne ha sempre pensato il contrario. Lo stupore di vedere i suoi stivali e un vecchio iPhone con un'incisione che la ritrae insieme a Judith si trasformano quindi in lacrime di gioia e, con la benedizione di quest'ultima (Cailey Fleming), decide di mettersi in viaggio verso nord, apparentemente verso il New Jersey, da dove sembrava arrivare la barca, sperando di trovarlo. Nuovamente con due non-morti al seguito, lungo la strada la donna si imbatte in una coppia di viaggiatori in difficoltà che sta cercando di raggiungere un'enorme carovana di persone a cavallo. In una delle sue ultime scene, Michonne accetta di aiutarli unendosi a loro, ricordando come lei e Rick si incontrarono per la prima volta.

Le rassicurazioni di Scott M. Gimple

In una puntata di Talking Dead caratterizzata da collegamenti via webcam a causa della crisi sanitaria, Gimple, ospite del programma con Gurira e l'attrice Yvette Nicole Brown, ha affermato che la presenza degli stivali e dell'incisione sono accenni di una grande storia. "Rick Grimes e Andy Lincoln non avranno rinunciato a quegli stivali così facilmente", ha detto. "C'è una storia lì, e Michonne potrebbe muoversi verso di essa". Ha aggiunto poi che l'incisione nella quale Judith è raffigurata come una bambina di 10 anni potrebbe non essere stata fatta necessariamente da qualcuno che l'aveva vista. Per ora la sua ricerca sembra interrotta dal gruppo nomade, ma Gimple ha detto che è emozionante vederla aprire un'altra storia mentre è sulla strada della storia in cui vogliamo scoprire di più di Rick. "Sta succedendo qualcosa lì", ha concluso. "Quindi sì, c'è altro da sapere su Michonne". Ora resta da capire dove e quando.