Sospesa la produzione di The Walking Dead: World Beyond, debutto rinviato a causa del Coronavirus

News Serie TV

In Italia lo zombie drama era atteso in streaming su Amazon Prime Video.

The Walking Dead: World Beyond, l'atteso spin-off del popolarissimo zombie drama di AMC, si aggiunge alla lista sempre più lunga di produzioni fermate dall'emergenza Coronavirus. La rete americana ha annunciato di averne sospeso la post-produzione, mentre le riprese nello Stato della Virginia erano state già completate. Conseguentemente, la data di debutto fissata per il 12 aprile non può essere più rispettata: ora la serie andrà in onda - in Italia in contemporanea su Amazon Prime Video - più tardi quest'anno.

Secondo spin-off del franchise, World Beyond è ambientato dieci anni dopo l'apocalisse zombie e si concentra su un gruppo di adolescenti cresciuti senza aver mai conosciuto un mondo che non fosse dominato dai non-morti. Alexa Mansour (The Resident) e Aliyah Royale (The Red Line) interpretano due sorelle che, insieme ad altrettanti giovani sopravvissuti, lasciano la sicurezza del loro rifugio e si confrontano coraggiosamente con i pericoli - noti e sconosciuti, viventi e non-morti - del mondo esterno mentre perseguono una missione importante. Il resto del cast include Annet Mahendru (The Americans), Nico Tortorella (Younger) e la vincitrice dell'Emmy Julia Ormond (Temple Grandin).

Mentre negli Stati Uniti cresce esponenzialmente il numero di contagiati da Covid-19, anche tra le produzioni televisive, per AMC la sospensione di World Beyond segue quella dell'altro spin-off, Fear the Walking Dead, del quale erano in corso nella Georgia le riprese della stagione 6, e della serie principale The Walking Dead, in pre-produzione per la stagione 11, con l'inizio delle riprese ora posticipato di 3-4 settimane.