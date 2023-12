The Vampire Diaries: Arriva un film?

News Serie TV

A Covington, set di Mystic Falls, gli attori della serie fantasy e la showrunner Julie Plec si sono ritrovati con i fan per una convention durante la quale si è parlato della possibilità di un film basato su The Vampire Diaries: ecco cosa sappiamo.

Direttamente dalla I Was Feeling Festive in Mystic Falls Convention, la convention che nei giorni scorsi ha riunito le ex star e i fan di The Vampire Diaries a Covington - proprio dove la serie è stata girata - arriva una notizia che ha fatto saltare gli appassionati dalla sedia. Durante una sessione di domande e risposte in presenza dei fan, l'ex showrunner di The Vampire Diaries Julie Plec ha fatto intendere che potrebbe arrivare un film basato sulla serie.

The Vampire Diaries continua con un film?

A Matt Davis (l'interprete di Alaric Saltzman) che ha chiesto a Plec se ci sarà mai un The Vampire Diaries: The Movie, la sceneggiatrice ha risposto: "A quanto pare è il desiderio di qualcuno farlo. Ci sono conversazioni in corso". Immaginiamo che quel 'qualcuno' si riferisca a una piattaforma streaming che potrebbe supportare il progetto, così come accaduto recentemente con Teen Wolf la cui popolarità ha portato alla realizzazione di un film arrivato su Paramount+. Difficile immaginare che tipo di film potrebbe essere, se un sequel diretto della serie oppure un reboot con un cast completamente diverso. Per adesso Julie Plec non ha detto altro ma già lo scorso anno, dopo la cancellazione di Legacies (lo spin-off dello spin-off di The Vampire Diaries), la sceneggiatrice con Entertainment Weekly aveva parlato di "un piano per mantenere vivo il franchise" facendo però riferimento a una nuova serie "che esiste nei nostri cervelli ma non ancora sulla pagina".

Il cast: Chi tornerebbe in un sequel di The Vampire Diaries?

Un film con la presenza dell'intero cast originale sembra una possibilità davvero remota. È vero che alla convention erano presenti molti attori di The Vampire Diaries, come Paul Wesley e Nina Dobrev, ma anche Kat Graham (Bonnie Bonnett), Candice King (Caroline Forbes), Kayla Ewell (Vicki Donovan), Claire Holt (Rebekah Mikaelson), Michael Trevino (Tyler Lockwood) Matt Davis, Zach Roerig (Matt Donovan) e altri. Tutti nei giorni scorsi si sono divertiti a postare sui social foto e video dalla cittadina che ha ospitato le riprese della serie per 8 stagioni, ormai ribattezzata Mystic Falls, ma è difficile immaginare chi sarebbe disposto a tornare nei panni del proprio personaggio.

Nina Dobrev, che aveva lasciato la serie due stagioni prima della fine, lo scorso luglio era sembrata scettica circa la possibilità di un revival. "Penso sia troppo presto, la serie non si è nemmeno conclusa così tanto tempo fa", aveva detto. Le stesse perplessità le aveva espresse Paul Wesley sottolineando di aver chiuso con quel capitolo e che addirittura interpretare Stefan Salvatore non gli mancava affatto. L'interprete di Demon Salvatore Ian Somerhalder, oltre a essere il grande assente della convention, ultimamente ha dichiarato di volersi dedicare alla sua famiglia mettendo un po' da parte gli impegni lavorativi. Senza i tre protagonisti, una storia sequel sembra improbabile. Ma, se il progetto andrà avanti, vedremo cosa bolle in pentola e quale sarà la trovata di Julie Plec.