The Vampire Diaries: Reunion in vista? Il video misterioso con Nina Dobrev, Paul Wesley e altre star della serie

News Serie TV

Su TikTok un video postato da Nina Dobrev ha messo in allerta i fan di The Vampire Diaries: preannuncia una semplice reunion, un revival o cosa?

Mystic Falls chiama, le star di The Vampire Diaries rispondono! Nelle ultime ore un video pubblicato su TikTok da Nina Dobrev, che ha interpretato l'unica e sola Elena Gilbert nella serie fantasy, ha fatto drizzare le antenne ai fan. Nel video Dobrev appare insieme ad alcune ex co-star di The Vampire Diaries mentre insieme fingono di passarsi il cellulare e fanno facce sospettose ed espressioni misteriose: significa che una reunion è in arrivo? Sicuramente qualcosa bolle in pentola.

The Vampire Diaries e il video che preannuncia una reunion

Nel video che vedete qui sotto Nina Dobrev finge di passare il telefono a Paul Wesley, Stefan Salvatore nella serie, che a sua volta lo passa a Kat Graham (che interpretava la migliore amica di Elena, Bonnie Bonnett). Dopo di loro ci sono poi Candice King (Caroline Forbes), Kayla Ewell (Vicki Donovan), Claire Holt (Rebekah Mikaelson) e infine Michael Trevino (il licantropo/vampiro Tyler Lockwood). Tutti gli attori sembrano nascondere al pubblico qualcosa: ma di cosa si tratta? Quel che è certo è che ha attirato l'attenzione dei fan che, mentre scriviamo questo articolo, hanno già messo 1,7 milioni di 'mi piace'.

Gli attori di The Vampire Diaries si ritrovano per una convention

Il video potrebbe riferirsi a una convention tutta dedicata a The Vampire Diaries che si svolgerà dal 1° al 3 dicembre a Covington, in Georgia, dove è stata girata la serie. All'evento saranno presenti proprio gli attori che hanno girato il video con Nina Dobrev insieme ad altre star tra cui Zach Roerig (Matt Donovan), Daniel Gillies (Elijah Mikaelson), Matt Davis (Alaric Saltzman) e Michael Malarkey (Enzo). Sfortunatamente non ci sarà Ian Somerhalder, l'amato interprete di Damon Salvatore. Tuttavia sarà la prima volta che Nina Dobrev, che aveva lasciato la serie già nel 2015, parteciperà a un fan event di questo tipo quindi i fan sono piuttosto esaltati. Possiamo aspettarci che, durante la convention, venga annunciato qualche nuovo progetto, tipo un revival? Al momento sembra improbabile ma mai dire mai.