The Umbrella Academy 3: Svelata la data di uscita della terza stagione!

Con un breve teaser, Netflix introduce lo scontro tra i i fratelli Hargreeves e la misteriosa Sparrow Academy: ecco quando torna la serie basata sul fumetto di Gerard Way.

C'è finalmente una data di uscita per la terza stagione di The Umbrella Academy, la seguitissima serie basata sulla saga di fumetti creata da Gerard Way e Gabriel Bá. Durante il festival South by Southwest (SXSW) di Austin lo showrunner della serie supereroistica di Netflix Steve Blackman ha fatto sapere che i nuovi episodi debutteranno in streaming il prossimo 22 giugno. La bella notizia è arrivata insieme a un primissimo teaser, che trovate qui in basso, nel quale abbiamo un assaggio dello scontro che vedrà come protagonisti da un lato i fratelli Hargreeves e dall'altro i membri della Sparrow Academy, la misteriosa accademia a cui si era fatto cenno nel finale della scorsa stagione.

The Umbrella Academy 3: La trama

Ricorderete che alla fine della seconda stagione i fratelli Hargreeves erano riusciti a tornare nel presente dopo aver trascorso un periodo di tempo nella Dallas degli anni '60 e aver impedito (di nuovo) l'Apocalisse, questa volta causata da un disastro nucleare. Tortani a casa, però, si erano resi conto che le cose non erano affatto come le avevano lasciate quando si erano trovati di fronte ai membri di una nuova accademia, composta da nuovi e mai visti supereroi: la cosiddetta Sparrow Academy. Descritti come "intelligenti, eleganti e caldi come un mare di iceberg" e guidati da Ben (Justin H. Min) - il fratello che tutti consideravano morto da tempo -, i 'passeri' non daranno esattamente il benvenuto alle loro controparti alternative in questa nuova linea temporale.

Le anticipazioni

A quanto pare, però, il teso confronto iniziale tra la Umbrella Academy e la Sparrow Academy sarà solo l'ultima delle preoccupazioni di tutti mentre i due gruppi di supereroi disfunzionali dovranno affrontare sfide, perdite e sorprese mentre si troveranno davanti a un'entità distruttiva non bene identificata che scatenerà il caos nell'universo. L'Umbrella Academy dovrà trovare un modo per convincere i membri della Sparrow a collaborare in modo da risistemare le cose e rimandarli nella loro linea temporale, prima che possano fare nuovi danni.

Il cast e i nuovi attori

Naturalmente nella terza stagione torneranno le star Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore e Ritu Arya. Ma insieme a loro ci saranno anche i nuovi attori, interpreti dei membri della Sparrow Academy Justin Cornwell (Training Day), Britne Oldford (The Flash), Jake Epstein (Degrassi: The Next Generation), Genesis Rodriguez (Time After Time), Cazzie David (Eighty-Sixed miniseries), il "Cubo di Psicronio che induce terrore esistenziale" noto anche come Christopher, oltre al recentemente annunciato Javon Walton (Euphoria). Per i dettagli su questi nuovi personaggi vi rimandiamo ai poster ufficiali dei membri della Sparrow Academy.