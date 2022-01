The Umbrella Academy 3: Svelati i poster ufficiali con i membri della Sparrow Academy

News Serie TV

La terza stagione della serie Netflix basata sul fumetto di Gerard Way arriverà in streaming nei prossimi mesi.

In un momento in cui si parla molto di metaversi e multiversi, The Umbrella Academy - la serie supereroistica di Netflix basata sul fumetto di Gerard Way - dà il suo contributo alla creazione di realtà alternative e narrative facendoci conoscere in anteprima i componenti della Sparrow Academy, sette nuovi personaggi che vedremo nella terza stagione. Si tratta dei membri di una nuova accademia che esiste in una realtà alternativa e con cui i protagonisti della serie si sono trovati faccia a faccia nel finale della seconda stagione. Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita della terza stagione ma, intanto, ecco i poster ufficiali con i volti dei nuovi personaggi.

The Umbrella Academy: Chi sono gli eroi della Sparrow Academy

Per farvi orientare meglio, occorre fare un riassunto di quanto accaduto nel finale della seconda stagione di The Umbrella Academy, uscita su Netflix nel lontano luglio 2020. Ricorderete che i fratelli Hargreeves erano riusciti a tornare nel presente dopo aver trascorso un periodo di tempo nella Dallas degli anni '60 e aver impedito (di nuovo) l'Apocalisse, questa volta causata da un disastro nucleare. Negli ultimi secondi della scorsa stagione, però, si erano resi conto che le cose a casa Hargreeves erano profondamente cambiate quando si erano trovati di fronte ai membri di una nuova accademia, composta da nuovi e mai visti supereroi: la cosiddetta Sparrow Academy. Tra loro notavamo sorprendentemente anche Ben (Justin H. Min), il fratello degli Hargreeves morto da tempo e ora, invece, vivo in questa nuova linea temporale alterata dal viaggio nel tempo dei protagonisti.

Oltre a Justin H. Min, la Sparrow Academy comprende anche gli attori Justin Cornwell (Training Day), Britne Oldford (The Flash), Jake Epstein (Designated Survivor), Genesis Rodriguez (Time After Time), Cazzie David (Eighty-Sixed) e, in ultimo, il misterioso Cubo di Psicronio che induce terrore esistenziale, noto anche semplicemente come Christopher. Ecco, nel dettaglio, le descrizioni di questi nuovi personaggi diffuse precedentemente da Netflix.

Numero 1: Marcus (Justin Cornwell)

Justin Cornwell sarà Marcus, descritto come "un affascinante e scolpito colosso". Onesto, virtuoso ed esigente, Marcus tiene unita la famiglia. Tanto gentile quanto letale, ponderato nelle emozioni ma compassionevole e tanto intelligente quanto forte. Secondo Netflix è disciplinato, razionale e controllato e trasuda leadership senza mai dover alzare la voce (in altre parole, tutto ciò che il numero 1 della Umbrella Academy, Luther vorrebbe essere).

Numero 2: Ben (Justin H. Min)

Teoricamente Ben è l'unico personaggio che già dovremmo conoscere. Pare, però, che non sarà così visto che questo nuovo Ben sarà ben diverso dal bravo ragazzo che conosciamo e che aveva sacrificato se stesso per salvare Vanya. Questa nuova versione di Ben è descritta come "un ragazzo machiavellico, determinato ad ottenere lo status di leader a tutti i costi".

Numero 3: Fei (Britne Oldford)

Britne Oldford interpreterà Fei, una persona che “vede il mondo in un modo speciale. Si presenta come una misantropa che preferirebbe essere solo piuttosto che passare anche un secondo in compagnia di qualcuno. Ma, a dire la verità, Fei vorrebbe avere un amico. Il più delle volte, Fei è la persona più intelligente nella stanza ed è disposta a risolvere le cose. Ma chi si imbatte in lei non può tornare indietro, perché Fei non si ferma finché il suo compito non sarà portato a termine".

Numero 4: Alphonso (Jake Epstein)

Jake Epstein interpreterà invece Alphonso. Secondo la descrizione ufficiale, "anni di lotta al crimine hanno lasciato sul suo viso e sul suo corpo innumerevoli cicatrici delle sue battaglie". Per compensare, Alphonso è armato di un senso dell'umorismo caustico e pungente. L'unica cosa che gli piace di più che affrontare verbalmente chiunque sia abbastanza sciocco da volerlo sfidare, è una buona pizza e una confezione da sei di birra.

Numero 5: Sloane (Genesis Rodriguez)

Genesis Rodriguez sarà Sloane, “una ragazza romantica e sognatrice che sente una chiamata cosmica superiore: è desiderosa di vedere il mondo e vivere una vita oltre le convenzioni e ciò che ha imparato". Ma gli obblighi verso la sua famiglia tengono Sloane legata all'Accademia, così come la sua paura di andare oltre il confine familiare. Sloane, però, ha dei piani... e un giorno potrebbe essere abbastanza coraggiosa da metterli in pratica.

Numero 6: Jayme (Cazzie David)

Cazzie David sarà Jayme, "una ragazza solitaria nascosta sotto a una felpa con cappuccio. Non parla più del dovuto ma Jayme ha un ringhio da paura tanto che sarebbe meglio non incrociarla per strada. Intelligente e acuta come la lama di un coltello, trascorre la maggior parte del tempo in compagnia di Alphonso, il suo unico amico".

Numero 7: Cubo di Psicronio che induce terrore esistenziale

Infine, il numero 7 è Il Cubo di Psicronio che induce terrore esistenziale, noto anche semplicemente come Christopher. Si tratta, spiega Netflix, di "un cubo dotato di poteri telecinetici dalle origini sconosciute che può congelare un'intera stanza e suscitare un terrore paralizzante". Nell'accademia viene consultato come una sorta di oracolo che offre consigli e fa la parte di mediatore della famiglia. Il cubo merita fiducia ed è trattato dagli Sparrow come un altro membro della famiglia. Affidabile e leale, è trattato dagli altri membri della famiglia come un vero e proprio altro fratello ed è una forza da non sottovalutare.

Le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy sono terminate quindi non resta che attendere l'annuncio di una data d'uscita da parte di Netflix. Qui, intanto, abbiamo raccolto tutte le anticipazion e quello che sappiamo sulla stagione 3 di The Umbrella Academy.