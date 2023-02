The Power: Le ragazze sono elettriche nel primo trailer della serie di Prime Video

News Serie TV

Il drama sci-fi, basato sul romanzo di Naomi Alderman, arriva in streaming il 31 marzo.

Cosa succede quando le adolescenti di tutto il mondo sviluppano il potere di generare elettricità dalla punta delle dita? Capiscono di possedere un'abilità enorme e di poter cambiare le cose. Prime Video ha diffuso il primo trailer e svelato la data di uscita (debutta il 31 marzo, per poi proseguire con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 12 maggio) di The Power, attesa serie basata sull'omonimo romanzo di Naomi Alderman noto in Italia con il titolo Ragazze elettriche.

La trama di The Power, la serie basata su Ragazze elettriche

Scritta dalla stessa Alderman e guidata dalla showrunner Raelle Tucker, The Power racconta in 10 episodi cosa succede quando tutte le ragazze adolescenti all'improvviso sviluppano il potere di folgorare chiunque a piacimento. È ereditario, fa parte di loro e non gli può essere tolto. Vivono così il brivido del puro potere, potendo ferire o addirittura uccidere rilasciando scosse elettriche dalla punta delle dita. La serie, spostandosi da Londra a Seattle, dalla Nigeria alla all'Europa dell’Est, segue le storie di queste ragazze mentre il Potere evolve da un lieve formicolio alle clavicole fino alla possibilità di rovesciare completamente gli equilibri di potere nel mondo.

"Questo potere è l'evoluzione", sentiamo dire nella clip al sindaco di Seattle Margot Cleary-Lopez interpretata da Toni Collette, mentre guardiamo le giovani donne in vari luighi del mondo scoprire e usare questa abilità soprannaturale senza precedenti. "Ogni rivoluzione inizia con una scintilla", ci avverte il teaser.

Il cast e i personaggi

Toni Collette (United States of Tara) è Margot, il sindaco di Seattle descritta come una donna genuinamente progressista, sarcastica, madre di tre figli, sposata da 20 anni con Rob (John Leguizamo). Quando arriva questo nuovo potere Margot finisce al centro dell'attenzione aprendo la porta a possibilità inimmaginabili, sia personali che politiche. Josh Charles (The Good Wife) è Daniel Dandon, governatore di Washington, politico esperto, liberale e democratico, pronto a diventare il prossimo senatore dello stato. Gli altri membri del cast sono Auli'i Cravalho nel panni di Jos Cleary-Lopez; Toheeb Jimoh nel ruolo di Tunde Ojo; Eddie Marsan nei panni di Bernie Monke; Ria Zmitrowicz che è Roxy Monke; Zka Cvka Cvana che ricopre il ruolo di Tatiana Moskalev; infine Halle Bush che interpreta Allie Montgomery.